ترامپ میزبان مدیران عامل شرکت‌های فناوری برای اولین رویداد در باغ رُز تازه‌بازسازی‌شده خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه میزبان رهبران فناوری و کسب‌وکار در باغ رُز تازه‌بازسازی‌شده کاخ سفید خواهد بود.

این مقام گفت که مهمانان شامل «مارک زاکربرگ»، بنیانگذار متا، «تیم کوک»، مدیرعامل اپل، «بیل گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت و «سام آلتمن»، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی هستند.

این گردهمایی، رابطه پیچیده، اما در حال تحول ترامپ با دره سیلیکون و صنعت گسترده‌تر فناوری را برجسته می‌کند.

این بخش فناوری که زمانی منبع درگیری‌های مکرر بر سر مسائلی مانند مدیریت محتوا و بررسی ضد انحصار بود، از زمان پیروزی انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ بازتنظیم شده است.

مدیران اجرایی به دنبال برقراری روابط نزدیک‌تر با دولت جمهوری‌خواه بوده‌اند، با همسوکردن سیاست‌های شرکتی با تلاش کاخ سفید برای عقب‌نشینی از ابتکارات تنوع و برابری، در عین حال به دنبال جلب نظر مساعد ترامپ در مورد هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور بوده‌اند.

«دیویس اینگل»، سخنگوی کاخ سفید گفت: «رئیس‌جمهور مشتاق است که از برترین رهبران کسب‌وکار، سیاسی و فناوری برای این شام و بسیاری از شام‌های آینده در حیاط جدید و زیبای باغ رُز استقبال کند.»

خبرگزاری هیل اولین بار این رویداد را گزارش داد.

بازسازی باغ رُز که در ماه اوت به پایان رسید.

برگزاری این گردهمایی در آنجا قرار است پس از آن صورت گیرد که مدیران عامل و رهبران فناوری در یک رویداد کاخ سفید در مورد هوش مصنوعی که توسط بانوی اول، ملانیا ترامپ، برگزار می‌شود، شرکت کنند.

این مقام کاخ سفید گفت که سایر مدیران اجرایی در لیست مهمانان شامل «ساندار پیچای»، مدیرعامل گوگل، «سافرا کاتز»، مدیرعامل اوراکل، «دیوید لیمپ»، مدیرعامل بلو اوریجین، «سانجی مهروترا»، مدیرعامل میکرون تکنولوژی و «گرگ بروکمن»، رئیس اوپن‌ای‌آی هستند.

انتظار می‌رود «ساتیا نادلا»، مدیرعامل مایکروسافت، «ویوک رانادیوه»، مالک ساکرامنتو کینگز، «شیم سانکار»، مدیر ارشد فناوری پالانتیر و «الکساندر وانگ»، مدیر ارشد هوش مصنوعی متا نیز حضور داشته باشند.

این مقام تأیید کرد که «ایلان ماسک»، رئیس تسلا و اسپیس‌اکس که پیش از یک جدایی عمومی در اوایل امسال، مشاور ترامپ بود، در لیست دعوت قرار ندارد.

منبع: رویترز

ایلان ماسک ..ترامپ سرش را کلاه گذاشت
350 میلیون ایلان ماسک به ترامپ برای پیروز شدن در انتخابات داد که وزیری یا شعل بالایی بهش بده
ولی ایلان باخت ..معلومه دیگه کاری با ماسک ندارد
ترامپ میزند .چهچه بلبل که خرش بگذرد از پل
