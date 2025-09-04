نتایج نهایی دانشجویان استعداد درخشان رویه معمول در دوره دکتری Ph.D سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ دانشگاه تهران اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه تهران اعلام کرد؛ نتیجه بررسی نهایی داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ دانشگاه تهران اعلام شد. اطلاعات تکمیلی در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه درج شده است.

بر این اساس ثبت نام قطعی در سامانه جامع آموزشی همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان معرفی شده از سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

لازم است کلیه پذیرفته شدگانی که فارغ‌التحصیل نشده‌اند، فرم تعهد پیوست را تکمیل و حداکثر تا روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه به اداره استعدادهای درخشان معاونت آموزشی دانشگاه تهران تحویل نمایند. بدیهی است درصورت عدم دانش آموختگی تا تاریخ ۳۱ شهریورماه، پذیرش متقاضی به شیوه استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی ملغی می‌شود.

چنانچه داوطلبان از پذیرش در دانشگاه تهران منصرف شده‌اند؛ حداکثر تا تاریخ ۱۵/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ نسبت به اعلام انصراف به صورت کتبی با ثبت مشخصات کامل شناسنامه‌ای و تصویر کارت ملی از طریق ایمیل اداره استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس talent@ut.ac.ir اقدام کنند.