باشگاه خبرنگاران جوان _ ابراهیم شیخ روز پنج‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ایلام با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تامین انرژی پایدار صنایع، از افزایش نامتوازن بهای برق بخش صنعت طی سال‌های اخیر گلایه کرد و یادآور شد که در شش سال گذشته، تعرفه برق صنعتی شش برابر شده اما کیفیت و پایداری خدمات متناسب با این افزایش هزینه نبوده است.

وی بیان کرد که در زمان اعمال قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده، صنایع نخستین واحدهایی که با محدودیت مواجه می‌شوند صنایع هستند، در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌های عادلانه‌تری اجرا شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان ایلام در حوزه‌های صنعتی، معدنی و انرژی، اظهار کرد: ایلام با وجود وسعت و جمعیت محدود، از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بی‌نظیری برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش صادرات کشور شود.

شیخ با یادآوری جایگاه این استان در منابع نفت و گاز کشور، بیان کرد: ایلام رتبه دوم منابع نفتی و رتبه سوم منابع گازی کشور را در اختیار دارد و خط لوله غرب نیز فرصت ارزشمندی برای توسعه صنایع وابسته محسوب می‌شود.

وی افزود: توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و بهره‌گیری از بازارهای منطقه‌ای به‌ویژه عراق، می‌تواند این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به بازدید خود از واحدهای صنعتی استان، توسعه صنایع پایه نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان و همچنین رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایلام قابلیت توسعه صنایع غذایی، دارویی و گیاهان دارویی با رویکرد صادراتی را نیز داراست و باید برای این بخش‌ها طرح‌های اجرایی تعریف شود.

شیخ وجود جمعیت جوان و نیروی کار آماده را یکی از مزیت‌های مهم استان ایلام برشمرد و افزود: برخلاف برخی استان‌ها، ایلام کمبود نیروی کار ندارد و این موضوع، تضمین‌کننده تحقق اهداف توسعه‌ای است.

پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات مطروحه از سوی صنعتگران گفت: مسائلی نظیر رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی، تامین ارز برای اداوات صنعتی و قطعات، بررسی دفاتر مالیاتی، مشاغل سخت و زیان‌آور و مشکلات صنعت سلولزی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و با همکاری مسئولان استان و نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.

وی درباره مشکلات ناشی از تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، موانع فعالیت صادرکنندگان ایلام برطرف شود و برای تقویت صادرات مرز مهران حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

شیخ بیان کرد که در سال جاری بیشترین تخصیص روزانه ارز برای استان ایلام ثبت شده که بخشی از آن برای پشتیبانی ناوگان حمل و نقل اربعین هزینه شده است؛ اقدامی که در تاریخ استان بی‌سابقه است.

لزوم حمایت از صنایع کوچک و متوسط

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از صنایع کوچک ظرف سه سال نخست فعالیت دچار مشکل می‌شوند اما اگر پشتیبانی لازم در استان‌های کمتر برخوردار فراهم شود، این بنگاه‌ها به واحدهای موفق تبدیل خواهند شد.

وی همچنین بر حل مشکلات زمین در شهرک‌های صنعتی و استفاده از فرصت تامین آب بدون محدودیت برای واحدهای صنعتی استان تأکید کرد و وضعیت قطعی برق ایلام را نسبت به بسیاری از استان‌ها مطلوب‌تر دانست.

شیخ توسعه نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایلام را ضروری دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی این استان، امکان برگزاری نمایشگاه‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران و عراق وجود دارد و ایلام می‌تواند به محور همکاری‌های تجاری منطقه‌ای تبدیل شود.

وی از تصویب منطقه آزاد مهران خبر داد و اظهار امیدواری کرد این منطقه با حداکثر ظرفیت فعال شود.

لزوم رفع موانع تولید و افزایش اعتماد بخش خصوصی به دولت

رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این نشست بر ضرورت رفع موانع قانونی پیش‌روی تولیدکنندگان تأکید کرد.

عمران علی‌محمدی گفت: مسئولان باید به‌طور جدی به مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی و موانع قانونی را برطرف کنند تا اعتماد بخش خصوصی به دولت افزایش یابد.

وی ایلام را استانی با پتانسیل‌های بالا دانست و افزود: در شرایط فشارهای خارجی علیه کشور، این استان می‌تواند نقشی راهبردی در رشد اقتصادی ایفا کند.

