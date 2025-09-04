بر اساس آمار جدید بیش از ۲۲۰۰ نفر در زلزله افغانستان جان باخته اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس آخرین آمار مقامات طالبان، بیش از ۲۲۰۰ نفر در زلزله ۶ ریشتری که آخر هفته شرق افغانستان را لرزاند، کشته شدند.

«حمدالله فطرت»، معاون سخنگوی دولت، روز پنجشنبه در پستی در اکس (X) نوشت که اکثریت قریب به اتفاق از کل ۲۲۱۷ کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ زخمی در استان کوهستانی کنر در نزدیکی مرز با پاکستان بوده‌اند. او افزود که «تلاش‌های امداد و نجات هنوز ادامه دارد.»

گفته می‌شود زمین لرزه روز یکشنبه در شرق افغانستان نزدیک مرز پاکستان روی داده و ولایات کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان را تحت تاثیر قرار داده است.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خدا وند به بازماندگان صبر عنایت کند
