باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ظهر پنجشنبه در دیدار سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه امروز کشور با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، گفت: امیدواریم مشکلات کشور با عنایت الهی، اتحاد، همدلی و تلاش مسئولان برطرف شود.
امام جمعه قم با اشاره به همبستگی همه اقشار جامعه در شرایط دشوار افزود: اگر هر فرد در جایگاه خود احساس مسئولیت کند و هر روز از خود بپرسد وظیفه من برای ارتقاء و رشد کشور چیست، نه تنها مشکلات باقی نخواهد ماند بلکه هیچ اقدام دشمنشادکنی نیز رخ نخواهد داد.
آیتالله حسینی بوشهری ادامه داد: امروز جنگ، جنگ ارادههاست و اگر اراده و دغدغه در میان دولتمردان وجود داشته باشد، بحرانها پشت سر گذاشته خواهد شد و آینده روشنی در انتظار کشور خواهد بود.
امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت اقناع افکار عمومی خاطرنشان کرد: با نگاه امیدوارانه به آینده و تدابیری که همراه با پیوست اطلاعرسانی مناسب باشد، میتوان از مشکلات عبور کرد.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیتهای حوزه گردشگری را یادآور شد و گفت: بسیاری از کشورها بخش مهمی از اقتصاد خود را از راه جذب گردشگر تأمین میکنندو ما نیز باید با در نظر گرفتن فرهنگ دینی و مذهبی، موضوع گردشگری را بومیسازی کرده و در این زمینه فعالانه عمل کنیم.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به مطالبه دیرینه مردم قم در خصوص راهاندازی فرودگاه این استان تصریح کرد: یکی از آرزوهای ما از گذشته، بهرهبرداری از فرودگاه قم بوده است واز اقدامات استاندار در این زمینه قدردانی میکنیم، اما دولت و وزارت میراث فرهنگی باید پشتیبانی لازم را برای تسریع در تحقق این پروژه داشته باشند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به کمبودهای زیرساختی شهر قم و ضرورت احیای آثار تاریخی آن اشاره و این موضوع را از دیگر مطالبات جدی مردم قم از وزارت گردشگری عنوان کرد.
امام جمعه قم در پایان با بیان اینکه حوزه علمیه ظرفیتهای فراوانی برای کمک به اداره کشور دارد، عنوان کرد: دستگاههای اجرایی باید نیازهای خود را صریحاً با حوزه علمیه در میان بگذارندو حوزه آماده است در چارچوب توانمندیهای خود در پیشبرد اهداف کشور نقشآفرینی کند.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم