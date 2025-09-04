باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - غلامرضا باقری مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان در مراسم بهرهبرداری از فاز نخست kHT پالایشگاه اصفهان اظهار داشت: هدف اصلی از بهرهبرداری این پروژه، ارتقاء وضعیت زیستمحیطی، کاهش مصرف منابع و همچنین تأمین پایداری تولید است.
وی ادامه داد: این پروژهها با هدف کاهش آلودگی و بهبود کیفیت محیط زیست طراحی شدهاند. به عنوان مثال، تصفیه هیدروژنی محصول نفت سفید که میتواند به کاهش آلایندگیها کمک کند، از جمله پروژههای مهم این حوزه است.
وی ادامه داد: کاهش مصرف منابع طبیعی و بهینهسازی استفاده از آنها، یکی دیگر از اهداف کلیدی این پروژههاست. این اقدام میتواند به پایداری زیستمحیطی و کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک کند.
باقری به اهداف پدافندی و تداوم تولید از طریق این طرح گفت:این پروژه همچنین به تأمین امنیت و پایداری تولید کمک میکنند. این هدف به ویژه در شرایط بحرانی و در مواقعی که منابع محدود هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان تاکید کرد: این پروژه به عنوان یکی از ابتکاراتکلیدی در راستای اهداف زیستمحیطی شناخته میشود. تصفیه هیدروژنی موجب تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و کاهش آلایندگیها میشود. این محصول که میتواند به عنوان خوراک صنایع مختلف استفاده شود، ظرفیت تولید روزانه ۱۹ هزار بشکه را دارد.
باقری افزود: یکی از جنبههای مهم این پروژهها، تأمین منافع مالی است. به عنوان مثال، با افزایش کیفیت محصولات، میتوان به سودآوری بالاتری دست یافت.