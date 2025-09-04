باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی پارسایی در نشست خبری درباره برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید شیراز گفت: این اجرا با پیشنهاد سفیر ارمنستان در ایران و موافقت استاندار فارس در دستور کار قرار گرفت و قرار است تنها در یک شب برگزار شود، زیرا برنامه تور ۶ ماهه این ارکستر برای اجرا در کشورهای مختلف جهان از پیش تنظیم شده است.

او ادامه داد: هزینه برگزاری این رویداد هنری توسط دولت ارمنستان تامین می‌شود و استان فارس صرفا مسئولیت میزبانی را بر عهده دارد.

پارسایی اظهار کرد: این برنامه هدیه‌ای از مردم و هنرمندان ارمنستان به مردم و هنرمندان استان فارس است.

معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: برای برگزاری این رویداد یک‌هزار و ۵۰۰ صندلی پیش‌بینی شده که ۳۰۰ صندلی به میهمانان خارجی و مقامات اختصاص دارد، ۴۰۰ بلیت رایگان از طریق سایت ایران‌تیک عرضه می‌شود و مابقی بلیت ها نیز به فعالان حوزه گردشگری، رسانه و موسیقی اختصاص داده خواهد شد.

حضور سفرای ۱۳ کشور و نمایندگان سازمان ملل

پارسایی ادامه داد: ۲۵ کشور برای شرکت در این رویداد دعوت شده‌اند که ۲۳ کشور پاسخ مثبت داده‌اند که ۱۳ کشور در سطح سفیر حضور خواهند داشت؛ همچنین ۲ نهاد بین‌المللی از سازمان ملل نیز در این برنامه شرکت خواهند کرد.

او اظهار کرد: برگزاری این رویداد به ایجاد بستری برای گفت‌وگو با جهان از طریق هنر و میراث تاریخی کمک خواهد کرد.

او افزود: حضور رسانه‌های بین‌المللی و میهمانان خارجی در این برنامه فرصتی است برای معرفی فارس و ایران به عنوان مقاصد گردشگری فرهنگی و هنری به ویژه در شرایطی که برخی به دنبال ترویج ایران‌هراسی هستند.

معاون استاندار فارس، با اشاره به تکمیل ظرفیت هفت هتل در شیراز به دلیل استقبال بالا، گفت: این اجرا تنها یک شب برگزار می‌شود و امیدواریم در آینده بتوانیم میزبان برنامه‌های اینچنینی بیشتری نیز باشیم.

پارسایی افزود: نوروز بزرگترین پرونده بین‌المللی ثبت‌شده ایران در یونسکو با مشارکت ۱۳ کشور که جشن نوروز را برگزار می کنند است و در همین راستا در اسفند سال گذشته پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن با محوریت نوروز، "نوروز ایرلاین" برای تقویت پیوندهای فرهنگی میان این کشورها شکل بگیرد.

او اظهار کرد: با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازهای مجموعه ارکستر ملی ایران در اختیار ارکستر ارمنستان قرار گرفته و تلاش شده که با استفاده از تمام ظرفیت ها و با همدلی و هماهنگی یک اجرای خوب رقم بخورد.

او ادامه داد: کشور ارمنستان اگرچه در این پرونده عضو نیست، شواهد تاریخی نشان می‌دهد ۲ هزار و ۵۰۰ سال پیش در تخت جمشید نوروز را جشن می‌گرفته است.

پارسایی، همچنین با اشاره به برگزاری ۳۰ اجرای نمایشی با عنوان "تئاتر ۳۰۰" در مهرماه امسال در تخت جمشید گفت: عواید حاصل از این برنامه‌ها قرار است که به حساب پایگاه تخت جمشید واریز شود تا در این مجموعه هزینه شود.

کنسرت تاریخی ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس این ارکستر، روز شنبه، پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۳، در تخت‌جمشید برگزار می‌شود.