رئیس بنیاد نخبگان استان قم از رفع مشکل مسکن یک چهارم نخبگان قمی خبر داد و گفت: برای استفاده از ظرفیت نخبگان در دستگاه‌های اجرایی استان، ۱۰۰ سهمیه جذب کرده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سید سعیدرضا منتظری با بیان این که حل مشکل مسکن نخبگان در بنیاد نخبگان پیگیری شده و می‌شود گفت:در این زمینه، نیاز‌های مربوطه در استان شناسایی و مشکل یک چهارم از نخبگان قمی مرتفع شده است و البته برای بقیه نخبگان نیز درحال پیگیری تخصیص زمین هستیم.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم به برخی اقدامات بنیاد نخبگان در یک سال اخیر توجه داد و گفت: پیگیری طرح شهید وزوایی برای حمایت مادی و معنوی از مستعدان برتر یکی از این اقدامات بوده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم افزود: راهبرد "مسئله محوری" یکی از رویکرد‌های اولویت دار بنیاد نخبگان است و بر این اساس طرح شهید احمدی روشن با همکاری شورای برنامه ریزی استان برای استفاده از ظرفیت هسته‌های مسئله محور نخبگانی و همچنین طرح شهید صیاد شیرازی با هدف استفاده از توان فارغ التحصیلان برتر و تعریف امور مسئله محور برای آنان به عنوان پروژه سربازی تعریف شده و پیگیری می‌شود.

منتظری گفت: پیگیری مسائل فرهنگی نخبگان هم بخش دیگری از اقدامات بنیاد نخبگان استان قم است که در این زمینه برنامه‌هایی مانند برگزاری کارگاه و کلاس و یا سفر‌های علمی با هدف هویت افزایی و یا دانش افزایی تعریف شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم حمایت از استادان جوان نخبه با اعطای تسهیلات مادی و معنوی را از دیگر اقدامات بنیاد نخبگان دانست و تأکید کرد: برای استفاده از ظرفیت نخبگان در دستگاه‌های اجرایی استان، ۱۰۰ سهمیه جذب کرده‌ایم.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم در پایان سخنان خود از کمک‌های واقفان و خیرین در حمایت از نخبگان استان تقدیر و تشکر کرد و گفت: بازدید از مدارس و دانشگاه‌های استان به صورت دوره‌ای، بخش دیگری از اقدامات بنیاد نخبگان استان قم است.

