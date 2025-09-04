باشگاه خبرنگاران جوان_ فرهاد سرگلزایی" در جریان بازدید از محل پروژه مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی بیان کرد: با توجه به موقعیتهای ارتفاعی سایتهای نهضت ملی مسکن و عدم امکان تأمین آب از خطوط انتقال و مخازن موجود، ساخت این مخزن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این مخزن بهمنظور ذخیره و توزیع آب در سایتهای نهضت ملی مسکن شامل سایت پشت ترمینال، سایت پشت عیدگاه، شهرک نیلوفر و سایت ۱۰۰۰ واحدی مسکن بسیجیان طراحی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت پروژه گفت: رفع موانع اجرایی، شتاببخشی عملیات و رعایت استانداردهای فنی باید در اولویت باشد و شرکت آبفا با تمام توان خود از پیمانکار و مشاور پروژه حمایت خواهد کرد تا اهداف تعیین شده در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان