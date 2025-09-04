کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به زودی در خصوص انتخاب تیم جدید خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران پس از جدایی از فاینورد مدتی بدون تیم بود و سرانجام در سال ۲۰۲۴ راهی هیرنفین هلند شد. جهانبخش که حضور ثابتی در ترکیب این تیم هلندی داشت در روز‌های پایانی فصل دچار مصدومیت شد و رابین ولدمن سرمربی هیرنفین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که فصل برای کاپیتان تیم ملی ایران به اتمام رسیده تا با توجه به پایان قرارداد او در انتهای فصل با هیرنفین، عملا کار جهانبخش در این تیم هلندی با ۲۰ بازی، ۳ گل زده و ۳ پاس گل به اتمام برسد.

تیم‌های ایرانی همانند سال‌های گذشته باز هم برای بازگرداندن کاپیتان تیم ملی به لیگ برتر ایران اقدام کردند، اما جهانبخش آب پاکی را روی دستان آنها ریخت و اعلام کرد قصد دارد همچنان به فوتبال خود در خارج از ایران ادامه دهد و لژیونر باشد.

جهانبخش که حالا مثل تابستان سال گذشته با اتمام زمان نقل و انتقالات فوتبال اروپا همچنان بدون تیم مانده هم‌اکنون با تیم ملی ایران در تاجیکستان و در رقابت‌های کافا حضور دارد. او که علاقه‌مند به ادامه حضور در فوتبال هلند است از ۳ تیم مطرح فوتبال کره‌جنوبی و امارات پیشنهاد داشت که به تمامی آنها پاسخ منفی داد و گفته می‌شود از تیم‌های همچون سلتیک، رنجرز، آپولون قبرس و حتی راپیدوین اتریش پیشنهاداتی دریافت کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که کاپیتان تیم ملی ایران قرار است بعد از رقابت‌های کافا و با پشت سر گذاشتن این پنجره فیفادی در خصوص انتخاب تیم جدید خود تصمیم‌گیری کند تا در سال منتهی به رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمادگی بیشتر و بهتری برای حضور در چهارمین تجربه خود در این رقابت‌ها داشته باشد.

برچسب ها: کاپیتان تیم ملی فوتبال ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
بیلسا در آستانه تاریخ‌سازی/ رساندن سومین تیم به جام جهانی
تقلب قرن در فوتبال توسط چه کسی انجام شد؟
رقابت سنگین در اروپا/ غول‌های فوتبال در راه جام جهانی ۲۰۲۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیریت پرسپولیس در مورد جذب فخریان باید پاسخگو باشد/ کنترل حواشی را در شخصیت هاشمیان نمی بینم
ایران - تاجیکستان؛ شاگردان قلعه نویی در اندیشه صعود به فینال کافا
لیست نهایی تیم ملی والیبال برای مسابقات جهانی مشخص شد
بیلسا در آستانه تاریخ‌سازی/ رساندن سومین تیم به جام جهانی
معمای اوریه و پرسپولیس؛ رونمایی به تعویق افتاد
رقابت سنگین در اروپا/ غول‌های فوتبال در راه جام جهانی ۲۰۲۶
استیلی: کارتال جذب فخریان را تایید نکرد/ لیست منتشر شده «چرک نویس» بود
مصاحبه با پدیده نوجوان والیبال ایران که به تیم بزرگسالان پیوست
پیروزی ۴ ووشوکار ایران در دور نخست قهرمانی جهان/ ناکامی ۵ نماینده تالو
امین رفت و بردیا ماند/ خداحافظی با ستاره در آخرین تمرین
آخرین اخبار
پسران بسکتبال ایران مالزی را ۱۰۰‌تایی کردند/ صعود ایران به یک چهارم نهایی کاپ آسیا
تصمیم مهم جهانبخش؛ سرنوشت کاپیتان تیم ملی چه خواهد شد؟
ازدواج در حاشیه اردو؛ مهاجم استقلال راهی تهران شد
لیست نهایی تیم ملی والیبال برای مسابقات جهانی مشخص شد
اسماعیل‌نژاد: بازگشت من کمی غصه‌دار است
کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا؛ معرفی حریفان نمایندگان ایران
قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا
صعود ۴ تیم بدمینتون دختران ایران به یک‌چهارم نهایی جام کاسپین
صعود فرجی به یک هشتم نهایی کانتندر آلماتی
آغاز معاینات ملی‌پوشان اعزامی به المپیک ناشنوایان توکیو
مصاحبه با پدیده نوجوان والیبال ایران که به تیم بزرگسالان پیوست
امین رفت و بردیا ماند/ خداحافظی با ستاره در آخرین تمرین
معمای اوریه و پرسپولیس؛ رونمایی به تعویق افتاد
رقابت سنگین در اروپا/ غول‌های فوتبال در راه جام جهانی ۲۰۲۶
بیلسا در آستانه تاریخ‌سازی/ رساندن سومین تیم به جام جهانی
پیروزی ۴ ووشوکار ایران در دور نخست قهرمانی جهان/ ناکامی ۵ نماینده تالو
مدیریت پرسپولیس در مورد جذب فخریان باید پاسخگو باشد/ کنترل حواشی را در شخصیت هاشمیان نمی بینم
ایران - تاجیکستان؛ شاگردان قلعه نویی در اندیشه صعود به فینال کافا
استیلی: کارتال جذب فخریان را تایید نکرد/ لیست منتشر شده «چرک نویس» بود
شکاری: بدون تیم هم بمانم به استقلال نمی‌روم/ وحید امیری پشت دروازه روپایی نمی‌زد
رئال مادرید آماده لیگ قهرمانان شد؛ اعلام لیست ۴۰ نفره آلونسو
حریف تدارکاتی پرسپولیس مشخص شد
کیه‌زا از فهرست اروپایی لیورپول خط خورد
وزیر ورزش: موافقت‌نامه‌ای برای پرداختن به مشکلات جوانان با سازمان صدا و سیما امضا کردیم
ایران ۴ - ۰ هنگ‌کنگ/ آغاز روان امید با روانخواه
مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان شد
محل دیدار آبی‌های لیگ برتر فوتبال مشخص شد
اعتراض هواداران ویارئال به جذب مهاجم اسرائیلی
ورود کمیته اخلاق به پرونده انتقال فخریان به پرسپولیس