باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران پس از جدایی از فاینورد مدتی بدون تیم بود و سرانجام در سال ۲۰۲۴ راهی هیرنفین هلند شد. جهانبخش که حضور ثابتی در ترکیب این تیم هلندی داشت در روز‌های پایانی فصل دچار مصدومیت شد و رابین ولدمن سرمربی هیرنفین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که فصل برای کاپیتان تیم ملی ایران به اتمام رسیده تا با توجه به پایان قرارداد او در انتهای فصل با هیرنفین، عملا کار جهانبخش در این تیم هلندی با ۲۰ بازی، ۳ گل زده و ۳ پاس گل به اتمام برسد.

تیم‌های ایرانی همانند سال‌های گذشته باز هم برای بازگرداندن کاپیتان تیم ملی به لیگ برتر ایران اقدام کردند، اما جهانبخش آب پاکی را روی دستان آنها ریخت و اعلام کرد قصد دارد همچنان به فوتبال خود در خارج از ایران ادامه دهد و لژیونر باشد.

جهانبخش که حالا مثل تابستان سال گذشته با اتمام زمان نقل و انتقالات فوتبال اروپا همچنان بدون تیم مانده هم‌اکنون با تیم ملی ایران در تاجیکستان و در رقابت‌های کافا حضور دارد. او که علاقه‌مند به ادامه حضور در فوتبال هلند است از ۳ تیم مطرح فوتبال کره‌جنوبی و امارات پیشنهاد داشت که به تمامی آنها پاسخ منفی داد و گفته می‌شود از تیم‌های همچون سلتیک، رنجرز، آپولون قبرس و حتی راپیدوین اتریش پیشنهاداتی دریافت کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که کاپیتان تیم ملی ایران قرار است بعد از رقابت‌های کافا و با پشت سر گذاشتن این پنجره فیفادی در خصوص انتخاب تیم جدید خود تصمیم‌گیری کند تا در سال منتهی به رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶ آمادگی بیشتر و بهتری برای حضور در چهارمین تجربه خود در این رقابت‌ها داشته باشد.