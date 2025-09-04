زلزله شدید روز یکشنبه در افغانستان تا کنون بیش از ۲ هزار کشته بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان اعلام کرد که صد‌ها جسد دیگر از خانه‌های ویران شده در زلزله شدید افغانستان پیدا شده و اکنون تعداد کشته‌شدگان به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

سخنگوی طالبان افزود که تلاش‌های نجات و جست‌و‌جو ادامه دارد. به گفته او چادر‌هایی برای مردم برپا شده و تحویل کمک‌های اولیه و کمک‌های اضطراری ادامه دارد.

یک زلزله ۶ ریشتری یکشنبه شب چندین استان کوهستانی و دورافتاده در شرق افغانستان را لرزاند و روستا‌ها را با خاک یکسان کرد و مردم را زیر آوار گرفتار کرد. اکثر تلفات در ولایت «کنر» بوده است، جایی که بسیاری از مردم در دره‌های شیب‌دار زندگی می‌کنند.

زمین ناهموار و کمبود منابع مالی، مانع تلاش‌های نجات و امدادرسانی می‌شود و افغانستان از جامعه بین‌المللی درخواست کمک‌های بیشتری کرده است.

زلزله روز یکشنبه سومین زلزله‌ای است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ویران می‌کند.

منبع: پی بی اس