زلزله شدید روز یکشنبه در افغانستان تا کنون بیش از ۲ هزار کشته بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان اعلام کرد که صد‌ها جسد دیگر از خانه‌های ویران شده در زلزله شدید افغانستان پیدا شده و اکنون تعداد کشته‌شدگان به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

سخنگوی طالبان افزود که تلاش‌های نجات و جست‌و‌جو ادامه دارد. به گفته او چادر‌هایی برای مردم برپا شده و تحویل کمک‌های اولیه و کمک‌های اضطراری ادامه دارد.

یک زلزله ۶ ریشتری یکشنبه شب چندین استان کوهستانی و دورافتاده در شرق افغانستان را لرزاند و روستا‌ها را با خاک یکسان کرد و مردم را زیر آوار گرفتار کرد. اکثر تلفات در ولایت «کنر» بوده است، جایی که بسیاری از مردم در دره‌های شیب‌دار زندگی می‌کنند.

زمین ناهموار و کمبود منابع مالی، مانع تلاش‌های نجات و امدادرسانی می‌شود و افغانستان از جامعه بین‌المللی درخواست کمک‌های بیشتری کرده است. 

زلزله روز یکشنبه سومین زلزله‌ای است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ویران می‌کند.

زلزله افغانستان

ویرانی زلزله افغانستان

منبع: پی بی اس

