وزیر دفاع یمن در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر، بر آمادگی ارتش برای نبردی سرنوشت‌ساز علیه متجاوزان تأکید کرد و گفت خون شهدا به هدر نخواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سپهبد محمد العاطفی، وزیر دفاع و سپهبد محمد الغماری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح یمن به مناسبت سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، به مهدی المشاط، رئیس‌جمهور این کشور پیام تبریک ارسال کردند.

در همین راستا وزیر دفاع و رئیس ستاد کل یمن تأکید کردند: زندگی پیامبر ما، حضرت محمد مصطفی (ص) تنها یک داستان از گذشتگان نیست، بلکه آن را به‌عنوان یک قانون اساسی برای جهاد و فداکاری می‌دانیم. مرحله‌ای که کشور و امت ما در آن قرار دارند، تنها یک چالش گذرا نیست، بلکه یک نبرد سرنوشت‌ساز بین حق و باطل است.

وزیر دفاع و رئیس ستاد کل گفتند: به لطف و یاری خدا و بر اساس مسئولیت دینی و ملی خود، ما برای هر دشمن خیانتکاری، ارتشی را آماده کرده‌ایم که تردید نمی‌شناسد. یمن موضع ثابت خود را در قبال مسائل امت و حمایت از برادرانش در غزه، هرچقدر هم که فداکاری و هزینه‌ها زیاد باشد، تغییر نخواهد داد.

در مورد شهدای دولت یمن که بدست رژیم تروریستی اسرائیل ترور شدند، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل این کشور تاکید کردند: خون شهدای ما به هدر نخواهد رفت و هر قطره از آن آتشی در پهلوی متجاوزان شعله‌ور خواهد کرد. دشمنان باید درک کنند که با نسلی رو‌به‌رو هستند که در دامان قرآن تربیت شده و با عشق به شهادت رشد کرده است.

آنها به رئیس‌جمهور المشاط اطمینان دادند: ما در مسیری که عبدالملک بدرالدین الحوثی، سید و رهبرمان ترسیم کرده، قدم برمی‌داریم و پرچم الله اکبر بر فراز یمن عزیز و مقدسات امت ما، هرچقدر هم که فداکاری‌ها سنگین باشد، برافراشته خواهد ماند. 

منبع: المسیره

برچسب ها: ارتش یمن ، انصارالله یمن
خبرهای مرتبط
کاتز برای انصارالله خط و نشان کشید
آتش‌سوزی در مرکز اسرائیل بر اثر سقوط ترکش‌های موشک یمن
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل