باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سپهبد محمد العاطفی، وزیر دفاع و سپهبد محمد الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن به مناسبت سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، به مهدی المشاط، رئیسجمهور این کشور پیام تبریک ارسال کردند.
در همین راستا وزیر دفاع و رئیس ستاد کل یمن تأکید کردند: زندگی پیامبر ما، حضرت محمد مصطفی (ص) تنها یک داستان از گذشتگان نیست، بلکه آن را بهعنوان یک قانون اساسی برای جهاد و فداکاری میدانیم. مرحلهای که کشور و امت ما در آن قرار دارند، تنها یک چالش گذرا نیست، بلکه یک نبرد سرنوشتساز بین حق و باطل است.
وزیر دفاع و رئیس ستاد کل گفتند: به لطف و یاری خدا و بر اساس مسئولیت دینی و ملی خود، ما برای هر دشمن خیانتکاری، ارتشی را آماده کردهایم که تردید نمیشناسد. یمن موضع ثابت خود را در قبال مسائل امت و حمایت از برادرانش در غزه، هرچقدر هم که فداکاری و هزینهها زیاد باشد، تغییر نخواهد داد.
در مورد شهدای دولت یمن که بدست رژیم تروریستی اسرائیل ترور شدند، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل این کشور تاکید کردند: خون شهدای ما به هدر نخواهد رفت و هر قطره از آن آتشی در پهلوی متجاوزان شعلهور خواهد کرد. دشمنان باید درک کنند که با نسلی روبهرو هستند که در دامان قرآن تربیت شده و با عشق به شهادت رشد کرده است.
آنها به رئیسجمهور المشاط اطمینان دادند: ما در مسیری که عبدالملک بدرالدین الحوثی، سید و رهبرمان ترسیم کرده، قدم برمیداریم و پرچم الله اکبر بر فراز یمن عزیز و مقدسات امت ما، هرچقدر هم که فداکاریها سنگین باشد، برافراشته خواهد ماند.
منبع: المسیره