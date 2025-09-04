چین، اتهامات ترامپ مبنی بر توطئه با روسیه و کره شمالی علیه واشنگتن را رد و تاکید کرد که توسعه روابط دیپلماتیکش علیه هیچ طرف سومی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چین، امروز پنجشنبه، اتهامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توطئه پکن، مسکو و پیونگ‌یانگ علیه واشنگتن را رد کرد. این اتهام پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا، چین را به دعوت از رئیس‌جمهور روسیه و رهبر کره شمالی برای حضور در یک رژه نظامی در کنار رئیس‌جمهور چین، متهم کرد.

در پاسخ به موضع ترامپ، گو جیاکون ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تاکید کرد که توسعه روابط دیپلماتیک چین با هر کشوری، به هیچ وجه علیه طرف ثالثی نیست. او تاکید کرد که رهبران بین‌المللی برای بزرگداشت پایان جنگ به پکن دعوت شده‌اند. او توضیح داد که هدف از این کار همکاری با این کشور‌ها و مردم صلح‌دوست برای گرامیداشت یاد قربانیان، قدردانی از صلح و ساختن آینده است.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین صبح چهارشنبه در پکن در آغاز یک رژه نظامی بزرگ به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، اعلام کرده بود که کشورش غیرقابل توقف است.

این رژه نظامی عظیم با حضور بیش از ۲۰ رهبر کشور، از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران آغاز شد.

منبع: الاخبار