باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرپرست توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس صبح امروز در این مراسم گفت: در پرتو عملکرد ارزشمند شهردار و مجموعه شورای شهر شیراز شاهد توسعه، رشد و بالندگی، عمران و آبادانی در کلانشهر شیراز هستیم.

علیرضا انصاری با بیان اینکه تلاش‌های بی وقفه شهردار شیراز مربوط به دیروز و امروز نیست و ایشان ثابت کرده که اهل کار و عمل است، افزود: در شرایطی که آستانه صبر و تحمل مردم به ویژه در حوزه ترافیکی بسیار کم است. شاهدیم که در ارتباط با مسائل ترافیکی در شهر شیراز اتفاقات ارزشمندی در بازه زمانی کوتاه رخ داده که نشانگر باور و تلاش شهردار شیراز است.

او که معتقد است اجرای پروژه‌هایی نظیر تقاطع غیر همسطح شهید سید حسن نصرالله، اثرات ماندگاری است که برای یک مسئول می‌ماند، ابراز امیدواری کرد که در دیگر حوزه‌های شهری به ویژه خیابان‌های اصلی شهر شیراز در بعد ترافیک نیز طرح‌های دقیق و جامعی اجرایی شود.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت، بیان کرد: استان فارس مجموعه‌ای کامل از ادیان و اقوام را در خود جای داده و وحدت در این استان مثال زدنی است.

او خاطرنشان کرد: پس از تهران، بزرگترین مراسم تحلیف وکلای کشور در شیراز برگزار شد که این هم از افتخارات کلانشهر شیراز است.

عبدلیان‌پور از مجموعه شهرداری و شورای شهر شیراز بابت اجرای پروژه‌های بزرگ و ماندگار زیربنایی نیز تقدیر کرد و گفت: نزدیک به ۳۰ نفر از شهرداران کشور جزو کارشناسان ما هستند.

او، به حوادث پس از جنگ ۱۲ روزه هم اشاره و خاطرنشان کرد: ۸۵۴۱ واحد آسیب دیده در تهران که مربوط به شهرداری بود را کارشناسی کردیم.

رضا محمدیان رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز در کشور و در صحنه‌های اجرایی بعضی‌ها مرد میدان و عملیات، بعضی مرد تظاهر و آمار سازی، برخی مردان فضای مجازی و برخی هم مردان نفوذ و فتنه هستند، افزود: عده‌ای می‌گویند که کار‌های شهرداری نمایش است، اما این نمایش نیست بلکه واقعیت و یک عملیات است که امروز می‌بینیم تقاطعی در جایی از شهر برای توسعه ایجاد شده که با تکمیل آن در آینده، تاثیر فرا منطقه‌ای خود را نشان خواهد داد.

او ادامه داد: دوستان شهرداری دقت کنند که هر وقت نزدیک فضای انتخاباتی می‌شویم، بدنه‌های اداری دایه عزیزتر از مادر پیدا می‌کنند؛ بنابراین باید بدنه شهرداری شیراز و مدیران آنها دقت و از بروز اختلافات و تفرقه انگیزی جلوگیری کنند.

محمدیان با اشاره به منویات رهبرانقلاب مبنی بر اینکه نیاز به تقویت روحیه مردم داریم، گفت: ما به تقویت روحیه نیاز داریم نه اینکه کسانی در فضای مجازی و نفوذ ضرباتی بزنند که از ضربات و توطئه‌های آمریکا و اسراییل دردناک‌تر برای مردم باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این نکته که کار کردن در شرایط اقتصادی فعلی بسیار سخت و دشوار است، گفت: اینکه مجموعه شهرداری و مسئولان دنبال کار هستند مانند ورزشگاه پارس، یک کار افتخار آفرین است و هنر و انسجام بین بدنه نهاد‌های مختلف در استان فارس را می‌رساند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز در بخشی از این مراسم با بیان اینکه امروز احداث هر یک کیلومتر بزرگراه ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: تقاطع غیرهمسطح شهید حسن نصرالله در مدت زمان مشخص، با کیفیت و با قیمت مناسب به بهره‌برداری رسیده است.

محمد مهدی عبداللهی همچنین اجرای این پروژه را نشان از هم‌افزایی بین راه و شهرسازی و شهرداری و آغازی برای تداوم همکاری‌ها جهت اتصال بزرگراه شهید رئیسی به آزادراه اصفهان -شیراز دانست و افزود: این اتصال با یک تقاطع غیرهمسطح دیگر به طول ۸ کیلومتر که به زودی کلنگ‌زنی می‌شود، محقق می‌شود و بار ووردی از سمت محور گویم را کاهش خواهد داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز گفت: تقاطع غیرهمسطح سید حسن نصرالله در محل تلاقی محور بولوار آفرینش و بزرگراه آیت‌الله رئیسی واقع شده و از تقاطع‌های مهم این بزرگراه محسوب می‌شود؛ بزرگراهی که شریان نجات بخش ترافیک عبوری غرب و شمال غرب شیراز است. به ویژه اینکه دو سال پیش آزادراه اصفهان-شیراز به بهره‌برداری رسید و حجم قابل توجهی از ترافیک ورودی به فارس و شیراز از این محور انجام می‌شود.

محمد امین با بیان اینکه شمال غرب شیراز به مهمترین قیمت ورودی و خروجی شیراز تبدیل شده است، عنوان کرد: تصمیم شورا و شهردار در دوره ششم این بود که عملیات عمرانی این بزرگراه با رفع معارض انجام شود که سال ۱۴۰۱ کار با ۱۸ کیلومتر عملیات بزرگراهی شروع شد و مقرر شد هر قطعه از بزرگراه با تکمیلشدن تقدیم مردم شود.

او به مشخصات فنی این پروژه هم اشاره کرد و افزود: طول رمپ، لوپ‌ها و طول عرشه این تقاطع ۱۵۰۰ مترمربع و عرض سواره رو آن هم ۱۱ مترمربع است و از دو لوپ و سه رمپ تشکیل شده است.

معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: برای اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید حسن نصرالله نیاز بود ۸۵۰ متر مربع هم مسیر بزرگراهی به عرض ۲۸ متر احداث شود که با اصلاح هندسی و اجرای دو دوربرگردان در حدود یکسال با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان به نتیجه رسید.