«کیریل دمیترییف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی، نتایج تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه را آشکار ساخت.

دمیترییف گفت که سیاست‌های انزوا که توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه در پیش گرفته شد، به نتایج معکوس منجر شده و باعث وخامت اقتصادی قابل توجهی در داخل کشور‌های عضو اتحادیه اروپا شده است.

دمیترییف در پستی در پلتفرم «X» توضیح داد: سیاست‌های تحریک‌آمیز اروپا نتایج معکوسی نسبت به انتظارات داشت. به جای اینکه روسیه منزوی شود، خود اتحادیه اروپا در وضعیت انزوا قرار گرفت: انرژی ارزان به چین منتقل شد، بخش‌های صنعتی جابه‌جا شدند، تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید، در حالی که موج مهاجرت غیرقانونی به نگرانی فزاینده‌ای در این کشورها تبدیل شده است.

او همچنین خواستار اتخاذ گزینه‌هایی مبتنی بر صلح، شکوفایی و واقع‌گرایی در این مرحله حساس که جهان در حال تجربه آن است، شد.

پیش از این نیز ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انتشار پیامی در تلگرام به استقبال رسمی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، در فرودگاه «آنکوراج» آلاسکا واکنش نشان داده بود و نوشت: رسانه‌های غربی در وضعیتی هستند که می‌توان آن را جنون نامید؛ چیزی نزدیک به دیوانگی کامل.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه با اشاره به اینکه رسانه‌های غربی سه سال است که از انزوای روسیه روایت می‌کنند، تاکید کرد: اما آنها دیدند که رئیس‌جمهور روسیه چگونه با فرش قرمز در خاک آمریکا مورد استقبال قرار گرفت.

