رییس کل دادگستری قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم و سازش طرفین مختومه شد و ۱۲۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد نیز با کمک ستاد دیه و خیران از زندان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان قم، افزود: صلح و سازش به لحاظ حقوقی و قضایی آثار بسیار مطلوبی بر جامعه دارد و مجموعه قضایی استان به جد در پی تحقق آن است.

وی با اشاره به اجرای پویش ملی «به عشق امام حسین علیه‌السلام می‌بخشم» همزمان با ایام محرم و صفر در استان قم، اضافه کرد: این پویش به همت قوه قضاییه و با تاکید رییس دستگاه قضا در راستای ترویج فرهنگ ایثار، گذشت و سازش برگزار شد و با استقبال مردم مواجه شد.

۷۰ درصد پرونده‌ها به سازش ختم شد

وی با بیان آمار عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۴، ادامه داد: تاکنون ۲۱ هزار و ۵۹۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۷۸ پرونده معادل ۷۰ درصد، با گذشت طرفین و تلاش کارکنان شوراها از طریق صلح و سازش مختومه شده است.

سازش در پرونده‌های قصاص و نزاع‌های دسته‌جمعی

موسوی تصریح کرد: با تلاش مسوولان قضایی، صلح‌یاران و ریش‌سفیدان، سه پرونده قصاص نفس با رضایت اولیای دم به سازش منجر شد که نشان‌دهنده روح بزرگواری و عشق مردم به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

وی افزود: همچنین ۱۵ پرونده نزاع دسته‌جمعی نیز با وساطت ریش‌سفیدان و افراد متنفذ به سازش انجامید که این امر موجب مختومه شدن تعداد زیادی پرونده مرتبط شد.

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

وی خاطرنشان کرد: با مساعدت خیران، صلح‌یاران و گذشت شاکیان خصوصی، ۱۲۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با همکاری ستاد دیه استان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

تاکید بر تداوم روند سازش

موسوی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان همواره تلاش خواهد کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای اجتماعی، پرونده‌ها را خارج از روال قضایی و از مسیر صلح و سازش به نتیجه برساند تا از ورود غیرضروری آن‌ها به محاکم جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی دادگستری قم