طرح توسعه ( فاز ۲)ساختمان مجموعه سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان روز پنجشنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساختمان مجموعه سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان به مساحت پنج هزار و ۸۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال احداث شده است.

همچنین در این آیین عملیات اجرایی فاز اول اراضی قابل واگذاری سایت دائمی پارک علم و فناوری آغاز شد.

در حاشیه این مراسم وزیر علوم از نمایشگاه محصولات واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری همدان بازدید کرد.

نودونهمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیش از ۲۵۰ نفر از مدیران ارشد آموزش عالی به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به مدت دو روز (چهارشنبه و پنجنشبه) در حال برگزاری است.

هدف از این اجلاس، بررسی راهبردهای ارتقای آموزش عالی، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تقویت همکاری‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی است.

برچسب ها: پارک علم و فناوی ، وزیر علوم
