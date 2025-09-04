باشگاه خبرنگاران جوان - ساختمان مجموعه سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان به مساحت پنج هزار و ۸۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶۸۰ میلیارد ریال احداث شده است.
همچنین در این آیین عملیات اجرایی فاز اول اراضی قابل واگذاری سایت دائمی پارک علم و فناوری آغاز شد.
در حاشیه این مراسم وزیر علوم از نمایشگاه محصولات واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری همدان بازدید کرد.
نودونهمین اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیش از ۲۵۰ نفر از مدیران ارشد آموزش عالی به میزبانی دانشگاه بوعلیسینا همدان به مدت دو روز (چهارشنبه و پنجنشبه) در حال برگزاری است.
هدف از این اجلاس، بررسی راهبردهای ارتقای آموزش عالی، توسعه فعالیتهای پژوهشی و تقویت همکاریهای علمی در سطح ملی و بینالمللی است.