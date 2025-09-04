باشگاه خبرنگاران جوان - احمد معصومی‌فر رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: محموله کمک‌های انسان‌دوستانه شامل چادر، پتو، اقلام دارویی، زیستی و غذایی است که از طریق مرز دوغارون به افغانستان اعزام شد.

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: در پی وقوع زلزله شدید در مناطق شرقی افغانستان که منجر به خسارات شدید انسانی و طبق آخرین آمار، ۱۵۰۰ کشته داشته است، با هماهنگی‌های صورت گرفته، این محموله کمک‌های انسان‌دوستانه از استان خراسان رضوی از طریق مرز دوغارون عازم افغانستان شد.

معصومی‌فر افزود: بخشی از این کمک‌ها تا پایان روز جاری وارد خاک افغانستان خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد که بخشی دیگر از کمک‌ها نیز از مبدا تهران از طریق هوایی در حال ارسال به مناطق زلزله‌زده است.

او ادامه داد: همچنین جمهوری اسلامی ایران برای اعزام نیرو‌های امدادی به مناطق زلزله زده نیز اعلام آمادگی کرده است.