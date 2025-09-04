باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هند، از طریق کمیسیون عالی خود در پاکستان، از مقامات پاکستانی خواست تا در مورد افزایش جریان آب و احتمال وقوع سیل در رودخانه سوتلج احتیاط کنند.

کانال پاکستانی «جیو نیوز» گزارش داد که کمیسیون عالی هند به پاکستان در مورد نشت آب و سیل در رودخانه سوتلج اطلاع داده است. در بیانیه‌ای از سوی هند آمده است: به دلیل نشت آب سیل، رودخانه سوتلج شاهد سیلاب‌های شدید خواهد بود.

این کانال افزود: پس از این هشدار، وزارت منابع آبی (پاکستان) اخطاریه‌ای مبنی بر احتمال وقوع سیل در مناطق مربوطه صادر کرد.

یک روزنامه پاکستانی دوشنبه گذشته گزارش داد که رودخانه سوتلج شاهد سیلاب‌های غیرعادی به میزان بیش از ۱۰۰ هزار فوت مکعب در ثانیه بوده و محصولات کشاورزی در ده روستا در پایین دست رودخانه، پس از آنکه سیل یکی از سد‌ها را از بین برد، زیر آب رفته‌اند.

سیلاب‌های بی‌سابقه‌ای نیز در شهر‌ها و روستا‌های جنوب استان پنجاب در شرق پاکستان رخ داده که سطح آب به سطح بحرانی رسیده و باعث غرق شدن روستا‌های کامل شده است.

پاکستان از ۲۶ ژوئن با سیل و باران‌های شدید در تعدادی از مناطق خود مواجه است. سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی پاکستان تا امروز، ۴ سپتامبر، ۸۸۴ مورد مرگ ناشی از این حوادث را در سراسر پاکستان ثبت کرده است.

