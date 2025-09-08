باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - براساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است تحصیل رایگان را برای همه هموطنان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. همچنین مطابق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین در مدارس دولتی تخلف محسوب می‌شود. این در حالی است که برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان از دریافت وجه مدیران مدارس دولتی در هنگام ثبت نام فرزند خود گزارش داده‌اند.

در همین راستا یکی از والدین مدرسه لقمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: برای پیش‌ثبت‌نام فرزندم در این مدرسه، مدیر اعلام کرد: «باید یک میلیون تومان پرداخت کنم تا ثبت‌نام انجام شود»

این مادر دانش‌آموز ادامه داد:مدیر همچنین گفت: «۶ میلیون تومان باید به عنوان کمک‌های مردمی پرداخت شود.»

اگرچه مدیران مدارس هنگام ثبت‌نام صریحاً از واژه «شهریه» استفاده نمی‌کنند تا کارشان تخلف محسوب نشود؛ اما در عمل با تغییر عنوان و استفاده از عبارت «کمک‌های مردمی» همان مبالغ را از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. این رویه باعث شده بسیاری از والدین تحت فشار مالی قرار بگیرند و هزینه‌هایی بپردازند که طبق قانون نباید بر عهده آن‌ها باشد. با وجود اعلام تخلف بودن این اقدام، برخی خانواده‌ها به دلیل نگرانی از پیامد‌های احتمالی یا عدم آشنایی با روند قانونی، از ثبت شکایت خودداری می‌کنند. کارشناسان معتقدند نظارت بیشتر بر مدارس و اطلاع‌رسانی دقیق به والدین می‌تواند از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی جلوگیری کند.

شایان ذکر است که این موضوع را از مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ به شکایات آموزش و پرورش پیگیری کردیم، اما وی حاضر به پاسخگویی نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان به‌عنوان رسانه‌ای متعهد به پیگیری مسائل اجتماعی، آماده است تا اخبار و تحولات این موضوع را به‌روزرسانی کند.