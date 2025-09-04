باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به منظور راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد) با شماره سهرقمی ۱۲۸ در سطح استان تهران، جلسهای تخصصی روز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ناصر رضایی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی، داودی رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و مدیران دفاتر بازرسی سازمانها و شرکتهای تابعه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
سامانه فواد که از نیمه اردیبهشت ماه امسال به صورت پایلوت در استان قزوین آغاز شده و سپس در استان البرز اجرا شده هماکنون در حال راهاندازی در دستگاههای اجرایی استان تهران است.
در این جلسه، مدیران استانهای تهران، البرز و قزوین به بیان مسائل و مشکلات مربوط به اجرای سامانه در دستگاههای خود پرداختند و پیشنهادها و نظرات خود را به منظور ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان مطرح کردند.
همچنین ناصر رضایی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی با اهدا لوح تقدیر از زحمات مهندس دائی دائی، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین، و آقای پزشکی فر، رئیس اداره بازرسی استان قزوین، به دلیل عملکرد برجسته آنان در برگزاری میز خدمت و اجرای موفق سامانه فواد در استان قزوین، قدردانی کرد.
راهاندازی سامانه فوریتهای اداری با هدف تسریع در رسیدگی به درخواستها و بهبود تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم، گامی مهم در ارتقای سطح خدمترسانی دولت به شهروندان به شمار میرود.
در پایان این نشست، مقرر شد دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی هماهنگیهای لازم را در ستاد وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شهرستانهای تابعه برای تسریع در راهاندازی سامانه فواد انجام دهد.