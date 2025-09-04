باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر منتشرشده صبح امروز به نقل از وزیر نیرو مبنی بر «بی‌اطلاعی از زمان پایان خاموشی‌ها» صحت ندارد.

در این اطلاعیه با اشاره به منبع اولیه خبر آمده است: این خبر نخستین‌بار در سرویس استان تهران خبرگزاری تسنیم منتشر شد و مدعی بود وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره پایان خاموشی‌های خانگی گفته است «نمی‌دانم»، در حالی که اساساً چنین گفت‌وگویی انجام نشده است.

وزیر نیرو از بامداد امروز در سفر کاری به شهرستان‌های جنوب‌شرق استان تهران حضور داشته و ضمن پیگیری مسائل آب و برق منطقه، چند پروژه آبی را افتتاح و بازدید کرده است. بر همین اساس، انتشار چنین مطلبی فاقد هرگونه اعتبار است.

روابط عمومی وزارت نیرو با انتقاد از اقدام غیرحرفه‌ای خبرنگار محلی خبرگزاری تسنیم در ورامین که بدون انجام مصاحبه نسبت به انتشار خبر نادرست اقدام کرده بود، افزود: خبر مذکور پس از اعتراض رسمی وزارت نیرو از خروجی خبرگزاری و کانال‌های وابسته حذف شد.

در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده است: وزیر نیرو روز سه‌شنبه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که با کاهش دمای هوا، شرایط تأمین برق در همه بخش‌ها، به‌ویژه بخش خانگی، بهبود خواهد یافت.

خبرگزاری تسنیم نیز در پی‌نوشت خود بر خبری با شناسه ۳۳۹۲۱۳۶ با اشاره به آخرین اظهارنظر وزیر نیرو درباره روند کاهشی خاموشی‌ها اعلام کرد: خبر اشتباه منتشرشده صبح امروز با شناسه ۳۳۹۱۸۸۹ حذف شده و کاربران می‌توانند از محتوای خبر صحیح با تیتر «وزیر نیرو: خاموشی‌ها با شروع پاییز کاهشی می‌شود» استفاده کنند.