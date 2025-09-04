دولت سودان جنوبی ادعای مذاکره با رژیم اسرائیل برای اسکان فلسطینیان را تکذیب کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت سودان جنوبی می‌گوید که هیچ درخواستی برای اسکان فلسطینیان در این کشور آفریقایی مطرح نشده است.

این در حالی است که ماه گذشته سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که سودان جنوبی و رژیم اسرائیل در حال مذاکره برای اسکان فلسطینیان در این کشور هستند. این منابع در آن زمان ادعا کردند که هیچ توافقی حاصل نشده است، اما مذاکرات بین سودان جنوبی و رژیم اسرائیل در حال انجام است.

رهبران جهان و به ویژه کشور‌های عربی، ایده انتقال جمعیت غزه به هر کشوری را رد کرده‌اند. مردم غزه نیز می‌گویند که این مانند یک «نکبت» دیگر خواهد بود.

واصل ابو یوسف، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین در همان زمان اعلام کرد که مردم فلسطین «هرگونه طرح یا ایده‌ای برای جابجایی به سودان جنوبی یا هر مکان دیگری را رد می‌کنند».

