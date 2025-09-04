باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، تأیید کرد که دشمن اسرائیلی، با همکاری آمریکا، همچنان به ارتکاب «جنایت قرن و رسوایی دوران» علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد و این جنایات «مایه ننگ بزدلان و همدستان» است.

سید الحوثی در سخنرانی خود در روز پنجشنبه به مناسبت میلاد پیامبر، توضیح داد که این مناسبت در پایان دومین سال تجاوز اسرائیل به نوار غزه با حمایت مستقیم آمریکا برگزار می‌شود، در حالی که رنج فلسطینیان تا حد محرومیت از شیر نوزادان و ادامه گرسنگی سیستماتیک تشدید شده است.

او افزود که اشغالگران اسرائیلی به تجاوزات روزانه خود علیه مسجد الاقصی و کرانه باختری ادامه می‌دهند، در حالی که برخی طوری ایستاده‌اند که گویی این موضوع به آنها ربطی ندارد. او هشدار داد که عدم اقدام یا تبانی با دشمن، افراد درگیر را از عواقب آن محافظت نمی‌کند.

آقای الحوثی ظلم و ستم بر مردم فلسطین را «سطح وحشتناک انحطاط انسانی، اخلاقی و مذهبی» که امت اسلامی به آن رسیده است، آشکار دانست و تأکید کرد که «تمام جایگزین‌ها و گزینه‌هایی که ملت به آنها چسبیده و مواضع خود را بر اساس آنها بنا کرده بود، شکست خورده است.»

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد که «طرح صهیونیستی در مرز‌های فلسطین متوقف نمی‌شود. بلکه بزرگترین جنایتکاران آن آشکارا پروژه‌ای را اعلام می‌کنند که کل منطقه را تحت عنوان تغییر خاورمیانه و تأسیس اسرائیل بزرگ هدف قرار می‌دهد.»

آقای الحوثی بر موضع ثابت یمن در حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد و از «وجدان‌های بیدار» خواست تا برای جلوگیری از جنایات صهیونیستی که نسل‌کشی و گرسنگی را اعمال می‌کنند، اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد که «ادامه وضعیت فعلی ملت که با اصول آن در تضاد است، منجر به نابودی آن خواهد شد.»

منبع: المیادین