رهبر انصارالله تاکید کرد که اسرائیل با همکاری آمریکا به دنبال اجرای نقشه‌ی اسرائیل بزرگ علیه کشور‌های منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، تأیید کرد که دشمن اسرائیلی، با همکاری آمریکا، همچنان به ارتکاب «جنایت قرن و رسوایی دوران» علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد و این جنایات «مایه ننگ بزدلان و همدستان» است.

سید الحوثی در سخنرانی خود در روز پنجشنبه به مناسبت میلاد پیامبر، توضیح داد که این مناسبت در پایان دومین سال تجاوز اسرائیل به نوار غزه با حمایت مستقیم آمریکا برگزار می‌شود، در حالی که رنج فلسطینیان تا حد محرومیت از شیر نوزادان و ادامه گرسنگی سیستماتیک تشدید شده است.

او افزود که اشغالگران اسرائیلی به تجاوزات روزانه خود علیه مسجد الاقصی و کرانه باختری ادامه می‌دهند، در حالی که برخی طوری ایستاده‌اند که گویی این موضوع به آنها ربطی ندارد. او هشدار داد که عدم اقدام یا تبانی با دشمن، افراد درگیر را از عواقب آن محافظت نمی‌کند.

آقای الحوثی ظلم و ستم بر مردم فلسطین را «سطح وحشتناک انحطاط انسانی، اخلاقی و مذهبی» که امت اسلامی به آن رسیده است، آشکار دانست و تأکید کرد که «تمام جایگزین‌ها و گزینه‌هایی که ملت به آنها چسبیده و مواضع خود را بر اساس آنها بنا کرده بود، شکست خورده است.»

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد که «طرح صهیونیستی در مرز‌های فلسطین متوقف نمی‌شود. بلکه بزرگترین جنایتکاران آن آشکارا پروژه‌ای را اعلام می‌کنند که کل منطقه را تحت عنوان تغییر خاورمیانه و تأسیس اسرائیل بزرگ هدف قرار می‌دهد.»

آقای الحوثی بر موضع ثابت یمن در حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد و از «وجدان‌های بیدار» خواست تا برای جلوگیری از جنایات صهیونیستی که نسل‌کشی و گرسنگی را اعمال می‌کنند، اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد که «ادامه وضعیت فعلی ملت که با اصول آن در تضاد است، منجر به نابودی آن خواهد شد.»

منبع: المیادین

برچسب ها: رهبر انصارالله ، عبدالملک الحوثی
خبرهای مرتبط
سید الحوثی: عربستان و مصر از رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند
سید الحوثی: خلع سلاح ملتی که مورد حمله اسرائیل است ساده لوحی است
سید الحوثی: تحول کیفی موشک‌های ما اسرائیل را نگران کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل