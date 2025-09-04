باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در آیین افتتاح فاز نخست طرح KHT پالایشگاه اصفهان، این پروژه را یکی از مهمترین طرحهای زیستمحیطی صنعت نفت کشور دانست و گفت: «اجرای این طرح، ضمن ارتقای کیفیت نفت سفید و افزایش درآمدزایی و پایداری تولید، وابستگی پالایشگاه اصفهان به منابع آب زایندهرود را به صفر رسانده است.»
وی افزود:«در سالهای گذشته بحران آب، صنایع استان اصفهان را با چالش جدی مواجه کرده بود و اجرای طرح انتقال و تأمین آب برای پالایشگاهها با همکاری صنایع بزرگ استان نظیر فولاد مبارکه، نشانگر درک مدیریتی و اولویتبندی صحیح در سطح ملی و استانی است. این پروژه نماد کار جمعی و همدلی میان بخشهای مختلف اقتصادی است که نتیجه آن در مدت کوتاهی به ثمر نشست.»
عظیمیفر با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب در صنعت پالایش تصریح کرد: «تابستان امسال یکی از نگرانیهای جدی ما تأمین آب مورد نیاز پالایشگاهها بود، بهویژه پالایشگاه تهران که تا آستانه توقف فعالیت پیش رفت. بهرهبرداری از طرح تصفیه پساب فاضلاب پالایشگاه تهران، مصرف آب شرب این شهر را یک و نیم درصد کاهش داد و از بروز بحران جدی در تأمین سوخت کشور جلوگیری کرد.»
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با تاکید بر نقش کار جمعی در پیشبرد طرحهای کلان گفت: «یکی از حلقههای مفقوده کشور ما، نبود همدلی و همکاری در اجرای پروژههای بزرگ است. تجربه موفق اجرای این طرحها نشان میدهد که همافزایی میان بخشهای مختلف اقتصادی میتواند علاوه بر حفظ پایداری تولید، در حفاظت از محیط زیست و جبران تنشهای آبی نیز مؤثر باشد.»
وی در ادامه به برنامههای وزارت نفت در زمینه توسعه زیرساختها اشاره کرد و اظهار داشت: «از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، طرحهای کیفیسازی بنزین و ارتقای تولید در پالایشگاههای شیراز، تهران و مهر خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است و در ماههای آینده نیز واحدهای جدیدی به بهرهبرداری خواهد رسید. این اقدامات در کنار بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای داخلی، به افزایش تولید و کاهش ناترازی در بخش انرژی کمک میکند.»
عظیمیفر همچنین سرمایه انسانی را یکی از عوامل کلیدی توسعه صنعت نفت دانست و تأکید کرد: «بدون ایجاد مشوقهای لازم، توسعه منابع انسانی با چالش مواجه خواهد شد. دولت در برنامههای خود به این موضوع توجه ویژه دارد.
او بیان کرد: «با تلاشهای انجامشده در یک سال گذشته، توانستیم کشور را بدون چالش از مقاطع حساس عبور دهیم. امروز ذخایر گازوئیل کشور نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و این نشان میدهد که با تدبیر، عزم و اراده میتوان بسیاری از مشکلات را زودتر از موعد برطرف کرد.
