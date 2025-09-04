باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر نخست وزیر ایتالیا به متحدان خود اعلام کرد که این کشور به اوکراین نیرو اعزام نخواهد کرد، اما می‌تواند به نظارت بر هرگونه توافق صلح احتمالی کمک کند.

گفته شده جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در نشست «ائتلاف مشتاقان» که گروهی از حامیان اروپایی اوکراین هستند، از طریق ویدئویی شرکت کرده و «بر عدم تمایل ایتالیا برای اعزام نیرو به اوکراین تأکید کرده است».

این نشست عصر امروز برگزار شد و رهبران ۳۴ کشور که عمدتا اروپایی بودند، در آن به صورت حضور و مجازی شرکت کردند. دبیر کل ناتو و همچنین روسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا نیز از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند. این ائتلاف زمستان سال گذشته تشکیل شد تا در صورت آتش‌بس با روسیه، با توجه به اصرار واشنگتن مبنی بر اینکه اروپا باید بار بیشتری را به دوش بکشد، روی ارائه تضمین‌های امنیتی برای اوکراین کار کند.

کی‌یف عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا را تضمین‌های امنیتی قابل قبول می‌داند، اما از متحدان خود نیز خواسته است که به صورت بلند مدت از ارتش اوکراین حمایت کنند تا روسیه در آینده مجددا به این کشور حمله نکند.

شایان ذکر است که پس از نشست امروز، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اوکراینی خود اعلام کرد که ضمانت‌های امنیتی اوکراین «آماده» است و ۲۶ کشور متعهد شده‌اند که در صورت برقراری آتش‌بس، در این اقدام مشارکت کنند.

منبع: العربیه