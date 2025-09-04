باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش رژیم اسرائیل ادعا می‌کند که در حال حاضر ۴۰ درصد از شهر غزه، بزرگترین شهر نوار غزه را در اختیار دارد و در حال آماده شدن برای تصرف کامل آن در یک حمله جدید است.

افی دفرین، سخنگوی ارتش رژیم در یک بیانیه ویدیویی گفت: «امروز ما ۴۰ درصد از خاک شهر غزه را در اختیار داریم. این عملیات در روز‌های آینده گسترش خواهد یافت و تشدید خواهد شد.»

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که سازمان پخش رژیم اسرائیل روز گذشته اعلام کرد هزینه حملات نظامی احتمالی برای اشغال کامل شهر غزه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد شِکِل (۵.۹۱ تا ۷.۳۸ میلیارد دلار) برآورد شده است. به گزارش همین منبع، ارتش رژیم اسرائیل بزرگ‌ترین گروه از نیرو‌های ذخیره را به تعداد بیش از ۳۵ هزار سرباز در راستای آماده‌سازی برای عملیات «ارابه‌های گیدعون ۲» جهت اشغال غزه گردآوری کرده است. در هفته‌های آینده، حدود ۲۵ هزار نیروی ذخیره دیگر نیز به آنها ملحق خواهند شد و به این ترتیب، تعداد کل نیرو‌های گردآوری شده برای اشغال شهر غزه به ۶۰ هزار نفر خواهد رسید.

در همین حال، حماس هشدار داده است که رژیم اسرائیل با این تصمیم، باید مسئولیت مرگ اسرای خود را بر عهده بگیرد. این جنبش همچنین اعلام کرده که اسرائیل بهای عملیات اشغال غزه را «با خون نظامیان خود، پرداخت خواهد کرد».

منبع: خبرگزاری فرانسه