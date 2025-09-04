باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر پنجشنبه در نشست هماندیشی با دانشجویان دانشگاه ملایر افزود: دانشگاههای ایران نقاط قوت بسیاری دارند که باید برجسته شوند.
وی بر لزوم توجه به کارکردهای فرهنگی دانشگاه تاکید و اظهار کرد: نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی و شهروند متعهد بیبدیل است و تنها جایی است که برای پرورش نیروی انسانی جایگزینی ندارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه در ستاد مجموعه برنامههایی برای اتصال انجمنهای علمی دانشگاهها به پارکها و مراکز علم و فناوری داریم، ادامه داد: دانشگاه موذن جامعه است و باید نقاط قوت و ضعفها را به درستی دید.
شالچی، دانشگاه ملایر را دانشگاه پویایی دانست و با اشاره به کارکردهای سهگانه دانشگاه در حوزههای آموزش، پژوهش و فرهنگ، افزود: دانشگاهها همواره نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند.
در تلاش برای اتصال انجمنهای علمی با مراکز رشد هستیم
وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال القای فضای ناامیدی علیه دانشگاههای کشور است، خاطرنشان کرد: بیشترین اخبار دانشگاه در شبکههای ضدانقلاب، با رویکرد اصلی ایجاد نا امیدی منتشر میشود، در حالیکه دانشگاه ایرانی بخشی از نهاد پیشرفت کشور است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: دانشگاههای کشور دستاوردهای بزرگی همچون توان بازدارندگی دارند که در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نمایش داده شد و نشان از دانش بالای هوا فضای ما بود.
شالچی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر دشواریهای اقتصادی، گفت: اینها نقاط قوت است، اما باید آرمانها و بسیاری از این تلاشها که در دانشگاه صورت گرفته را دید.
وی همچنین به برنامههای معاونت فرهنگی برای حمایت از انجمنهای علمی اشاره کرد و گفت: در برگزاری اردوهای علمی و بازدید از مراکز صنعتی که ملایر به چند مورد از آنها نزدیک است، کمک خواهیم کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بر ضرورت کار جهادی برای حل چالشهای هویتی تأکید کرد و ادامه داد: قبور مطهر شهدای گمنام در دانشگاه ملایر، محفلی برای فعالیتهای فرهنگی است که باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
نیازمند کار جهادی در دانشگاهها هستیم
شالچی از مسجد دانشگاه ملایر نیز به عنوان نمونهای خوب یاد کرد و قول مساعدت برای کمک به بازسازی حرم شهدای گمنام و توسعه فعالیتهای فرهنگی این دانشگاه را داد.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه دانشجوبان درباره دانشگاه انقلابی، نشان میدهد در دانشگاهها کارهای زیادی انجام شده و تجاوز اخیر دشمن و به شهادت رساندن دانشمندان و فرماندهان ما و اعلام آتشبس از سوی آنها، نشان از توان بازدارندگی ما و جلوههای متعدد در دانشگاهها است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز به روند رو به رشد دانشگاه ملایر در حوزههای مختلف اشاره و بیان کرد: با مشارکت دانشجویان و نگاه همهجانبه به توسعه دلنشگاه، باید آینده را بهتر از قبل بسازید.
احمد آریایینژاد تاکید کرد: به متظور افزایش انگیزه و تشویق دانشجویان برای متاهل شدن، مبلغ کار دانشجویی برای دانشجویان متاهل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رییس دانشگاه ملایر نیز تکمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه را یکی از اولویتها برشمرد و گفت: طی هفت ماه گذشته با پیگیریهای شبانهروزی منابع مالی برای کتابخانه مرکزی تامین و در چهار طبقه تکمیل خواهد شد.
"خسرو سایوند" با بیان اینکه کتابخانه، خانه فرهنگ و آمفی را از کاربردهای این کتابخانه برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با حل مشکل حقوقی این پروژه با پیمانکار، به عنوان یک نگین فرهنگی و پژوهشی هر چه سریعتر به اتمام برسد.
وی، درباره وضعیت خوابگاههای دانشجویی نیز اظهار کرد: در سالهای قبل هشت نیمسال خوابگاه داده میشد که در دوران کرونا بخش عمدهای از خوابگاهها از چرخه خارج شدند، به همین دلیل چهار نیمسال خوابگاه میدهیم.
تکمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه ملایر در چهار طبقه
رییس دانشگاه ملایر قول مساعد داد: قول میدهیم برای دانشجویانی که از مهر امسال وارد میشوند، پوشش خوابگاهی صد درصد ارائه دهیم و فضای کاملا مناسب در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
سایوند با تاکید بر اینکه باید از کمک نمایندگان مجلس، صندوق رفاه و مساعدت وزارتخانه برای توسعه و تجهیز خوابگاههای دانشجویی استفاده کنیم، ادامه داد: موظف هستیم برای همه دانشجویان فضای آرام را ایجاد کنیم.
وی درباره حصارکشی دانشگاه به عنوان یکی از خواستههای مهم دانشجویان گفت: دانشگاه ملایر در بستر کوه است که یخشی دیوار و بخشی دیگر معارض دارد و کمک شد از محل توازن اعتباری در اختیار ما قرار داده شد.
سایوند تاکید کرد: چنانچه این مبلع از طریق سازمان برنامه و بودحه استان اختصاص یابد، حصارها اجرا و امنیت دانشجویان ایجاد میشود.