سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، تاکید کرد که برخی از رهبران غربی هنوز درک نمیکنند که تلاش برای استفاده از زور برای شکل دادن به نقشه ژئوپلیتیکی جهان، «جادهای به سوی پرتگاه» است.
ناریشکین به همراه ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، بنای یادبود یوری آندروپوف، سیاستمدار و دولتمرد برجسته شوروی را در محوطه آکادمی اطلاعات خارجی افتتاح کردند.
در طول مراسم افتتاحیه، ناریشکین به درسهای تاریخ که بسیاری از رهبران غربی از یادگیری آن بازماندهاند، اشاره کرد.
وی افزود: «رهبران غربی هنوز به این درک نرسیدهاند که استفاده از الگوهای قرن گذشته در تلاش برای استفاده از زور برای شکل دادن به نقشه ژئوپلیتیکی جهان به نفع خود، مسیری است که به ورطه نابودی منتهی میشود.»
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور برای همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، پیش از این تأکید کرده بود که سیاستهای انزواطلبانه اتحادیه اروپا علیه روسیه نتیجه معکوس داده و باعث رکود اقتصادی قابل توجهی در خود این بلوک شده است.
منبع: ار تی