یک مقام روس تاکید کرد که دیدگاه غرب درباره استفاده از زور برای شکل دادن به جهان مسیری رو به پرتگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، تاکید کرد که برخی از رهبران غربی هنوز درک نمی‌کنند که تلاش برای استفاده از زور برای شکل دادن به نقشه ژئوپلیتیکی جهان، «جاده‌ای به سوی پرتگاه» است.

ناریشکین به همراه ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه، بنای یادبود یوری آندروپوف، سیاستمدار و دولتمرد برجسته شوروی را در محوطه آکادمی اطلاعات خارجی افتتاح کردند.

در طول مراسم افتتاحیه، ناریشکین به درس‌های تاریخ که بسیاری از رهبران غربی از یادگیری آن بازمانده‌اند، اشاره کرد.

وی افزود: «رهبران غربی هنوز به این درک نرسیده‌اند که استفاده از الگو‌های قرن گذشته در تلاش برای استفاده از زور برای شکل دادن به نقشه ژئوپلیتیکی جهان به نفع خود، مسیری است که به ورطه نابودی منتهی می‌شود.»

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور برای همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی، پیش از این تأکید کرده بود که سیاست‌های انزواطلبانه اتحادیه اروپا علیه روسیه نتیجه معکوس داده و باعث رکود اقتصادی قابل توجهی در خود این بلوک شده است.

منبع: ار تی

برچسب ها: روسیه و غرب ، بلوک غرب
خبرهای مرتبط
اتهام‌زنی مقام امنیتی استرالیا به روسیه، چین و ایران
فریب بی‌طرفی: غرب دوباره در آستانه رویافروشی به اوکراین است
خروج روسیه از شورای کشور‌های دریای بالتیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل