باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز پنجشنبه در دیدار خود با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در پکن اعلام کرد که کره شمالی قصد دارد روابط خود با چین را به طور مداوم تعمیق و توسعه دهد.

تلویزیون دولتی چین به نقل از کیم جونگ اون گزارش داد: «صرف نظر از تغییرات در اوضاع بین‌المللی، روابط دوستانه بین جمهوری دموکراتیک خلق کره و چین تغییر نخواهد کرد. پیونگ یانگ مصمم است که روابط بین جمهوری دموکراتیک خلق کره و چین را به طور مداوم تعمیق و توسعه دهد.»

به گزارش تلویزیون مرکزی چین، مذاکرات بین شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در پکن آغاز شد.

پیش از این، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفته بود که چین مایل است تعامل استراتژیک با کره شمالی را تقویت کند، تبادلات و همکاری‌ها را گسترش دهد، تبادل تجربیات در مدیریت عمومی را تعمیق بخشد و توسعه بیشتر آرمان سوسیالیستی و روابط دوستانه و همکاری سنتی بین دو کشور را ارتقا دهد.

رهبر کره شمالی در تاریخ ۲ سپتامبر برای یک سفر رسمی به چین وارد شد تا در هشتادمین سالگرد جشن پیروزی بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم شرکت کند.

روز چهارشنبه، کیم جونگ اون، به همراه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در یک رژه نظامی در میدان تیان‌آن‌من پکن شرکت کردند. پس از رژه و استقبال رسمی، پوتین و کیم جونگ اون مذاکرات دوجانبه و انفرادی برگزار کردند.

منبع: اسپوتنیک