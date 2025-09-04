باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید امیر مدنی زاده وزیر اقتصادو دارایی اظهار داشت: فکر معیشت و سفره مردم باید به گونه‌ای باشد که معیشت مردم افزایش یابد.

او بیان کرد:مردم باید بتوانند کار کنند تا درآمد داشته باشند و بتوانند معیشت و رفاه خود را تأمین کنند. وقتی صحبت از معیشت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که رفاه وابسته به درآمد است و درآمد نیز از طریق کار کردن حاصل می‌شود.

وی تاکید کرد: از این جهت، تلاش می‌کنیم موانعی که بر سر تولیدکنندگان و همچنین اصناف و گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی وجود دارد، برطرف کنیم.

مدنی زاده تاکید کرد: هدف ما این است که اشتغال نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه امیدواریم افزایش یابد و درآمدها نیز افزایش یابد تا سفره مردم پر از انرژی، غذا و رفاه باشد.