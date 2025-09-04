زلزله ۵.۶ ریشتر امشب استان کنر افغانستان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز لرزهنگاری امریکا از وقوع زمینلرزهای با قدرت ۵.۶ ریشتر در شرق افغانستان خبر داده است.
این مرکز گفته است که این زمینلرزه ساعت ۹:۲۶ دقیقهی امشب (پنجشنبه، ۱۳ سنبله) در ۱۴ کیلومتری شرق شهر جلالآباد و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
منابع محلی گزارش دادهاند که این زمینلرزه استان های کنر و ننگرهار را بهشدت لرزانده و در شماری دیگر از استان ها، از جمله کابل نیز احساس شده است.
تا کنون از تلفات و خسارات این زمینلرزه گزارشی در دست نیست.
صبح امروز نیز زمینلرزهای با قدرت ۴.۷ ریشتر شرق کشور را لرزانده بود.
این زمینلرزهها در حالی رخ میدهند که شمار تلفات زمینلرزهی شش ریشتری یکشنبهشب امروز به دو هزار و ۲۰۵ نفر رسید.