زلزله ۵.۶ ریشتر امشب استان کنر افغانستان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز لرزه‌نگاری امریکا از وقوع زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۶ ریشتر در شرق افغانستان خبر داده است.

این مرکز گفته است که این زمین‌لرزه ساعت ۹:۲۶ دقیقه‌ی امشب (پنج‌شنبه، ۱۳ سنبله) در ۱۴ کیلومتری شرق شهر جلال‌آباد و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

منابع محلی گزارش داده‌اند که این زمین‌لرزه استان های کنر و ننگرهار را به‌شدت لرزانده و در شماری دیگر از استان ها، از جمله کابل نیز احساس شده است.

تا کنون از تلفات و خسارات این زمین‌لرزه گزارشی در دست نیست.

صبح امروز نیز زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر شرق کشور را لرزانده بود.

این زمین‌لرزه‌ها در حالی رخ می‌دهند که شمار تلفات زمین‌لرزه‌ی شش ریشتری یک‌شنبه‌شب امروز به دو هزار و ۲۰۵ نفر رسید.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، زمین لرزه در افغانستان ، کنر
خبرهای مرتبط
زلزله در شرق افغانستان؛ افزایش کشته ها به ۸۰۰ تن + فیلم
زلزله شرق افغانستان؛ آمار تلفات به ۱۴۵۷ تن رسید
ابراز همدردی و آمادگی کامل ایران برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل