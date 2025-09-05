معاون رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که عدم اقدام کشور‌های این قاره در قبال نسل‌کشی غزه اختلاف اروپا را نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترزا ریبرا، معاون رئیس کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه «نسل‌کشی» در غزه را محکوم کرد و از عدم اقدام کشور‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به آن انتقاد کرد.

ریبرا در سخنرانی خود در موسسه مطالعات سیاسی در پاریس گفت: «نسل‌کشی در غزه، ناتوانی اروپا در اقدام و صحبت با یک صدا را برجسته می‌کند، آن هم در زمانی که اعتراضات شهر‌های اروپایی را در محکومیت جنگ در نوار غزه محاصره شده و ویران شده فرا گرفته است.»

از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد موضع خود در قبال رژیم تروریستی اسرائیل دچار اختلاف نظر شده‌اند و این امر مانع از اتخاذ موضعی واحد یا برداشتن گام‌های عملی برای توقف جنگ توسط این اتحادیه شده است.

ماه گذشته، ریبرا اعلام کرد که آوارگی و کشتار در غزه «به نظر می‌رسد نسل‌کشی باشد»، که اولین اتهام مستقیم از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا بود.

در همین زمینه، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، دیروز هشدار داد که استاندارد‌های دوگانه اتخاذ شده توسط کشور‌های غربی، به ویژه در برخورد با تجاوز اسرائیل به غزه در مقایسه با جنگ اوکراین، جایگاه بین‌المللی اروپا را به خطر می‌اندازد.

منبع: المیادین

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
پاپ لئو چهاردهم در دیدار با هرتزوگ خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شد
انتقاد آلبانیزه درباه حمایت انگلیس از اسرائیل
ادعای ارتش رژیم اسرائیل درباره کنترل حدود نیمی از شهر غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقوع زلزله مهیب در کنر افغانستان
پاسخ چین به ترامپ: توطئه علیه آمریکا؟ نه!
مکرون: ضمانت‌های امنیتی اوکراین آماده است
هشدار هند به پاکستان درباره احتمال سیل در رودخانه سوتلج
شاعر و نویسنده افغانستانی‌ درگذشت
ارتش یمن: هر قطره خون شهیدان آتشی در جان متجاوزان می‌شود
ایتالیا: به اوکراین نیرویی اعزام نخواهیم کرد
زلزله در کنر افغانستان؛ عراقچی تسلیت گفت
تشکر از همسایه خوب و مهربان؛ ایران نخستین یاریگر زلزله‌زدگان افغانستان + تصاویر
حذف افغانستان از رقابت های کافا ۲۰۲۵
آخرین اخبار
آمریکا کاهش تدریجی کمک‌های امنیتی به شرق اروپا را آغاز می‌کند
ترامپ از اروپا خواست خرید نفت روسیه را متوقف کند
بلژیک به‌دنبال ممنوعیت ورود دو وزیر اسرائیلی به کل حوزه شنگن
تحریم آمریکا علیه ۳ نهاد فلسطینی در غزه
اعتراف مقام اروپایی به بی‌عملی اتحادیه اروپا در قبال غزه
تاکید کیم جونگ اون بر گسترش روابط با چین
اتهام‌زنی نتانیاهو به مصر
زلزله ۶.۱ ریشتری مجددا شرق افغانستان را لرزاند
شاعر و نویسنده افغانستانی‌ درگذشت
حذف افغانستان از رقابت های کافا ۲۰۲۵
زلزله در کنر افغانستان؛ عراقچی تسلیت گفت
تشکر از همسایه خوب و مهربان؛ ایران نخستین یاریگر زلزله‌زدگان افغانستان + تصاویر
وقوع زلزله مهیب در کنر افغانستان
هشدار روسیه به اروپا درخصوص مسیر منتهی به سقوط
دیدار فرستاده ویژه کاخ سفید با مقامات قطری در پاریس
انتقاد آلبانیزه درباه حمایت انگلیس از اسرائیل
ادعای ارتش رژیم اسرائیل درباره کنترل حدود نیمی از شهر غزه
هشدار شورای اروپا نسبت به خطرات اخراج مهاجران به کشور‌های ثالث
زلنسکی: با ترامپ درباره تحریم روسیه گفت‌و‌گو کردیم
ایتالیا: به اوکراین نیرویی اعزام نخواهیم کرد
سید الحوثی: نقشه اسرائیل محدود به فلسطین نخواهد شد
سودان جنوبی: هیچ درخواستی برای اسکان فلسطینیان دریافت نکرده‌ایم
مکرون: ضمانت‌های امنیتی اوکراین آماده است
روسیه: تلاش اروپا برای انزوای مسکو معکوس جواب داد
هشدار هند به پاکستان درباره احتمال سیل در رودخانه سوتلج
ترامپ: پوتین و زلنسکی هنوز برای صلح آماده نیستند
پاپ لئو چهاردهم در دیدار با هرتزوگ خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شد
پاسخ چین به ترامپ: توطئه علیه آمریکا؟ نه!
ارتش یمن: هر قطره خون شهیدان آتشی در جان متجاوزان می‌شود
پوتین و ترامپ برای بهبود روابط توافق کردند