باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترزا ریبرا، معاون رئیس کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه «نسل‌کشی» در غزه را محکوم کرد و از عدم اقدام کشور‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به آن انتقاد کرد.

ریبرا در سخنرانی خود در موسسه مطالعات سیاسی در پاریس گفت: «نسل‌کشی در غزه، ناتوانی اروپا در اقدام و صحبت با یک صدا را برجسته می‌کند، آن هم در زمانی که اعتراضات شهر‌های اروپایی را در محکومیت جنگ در نوار غزه محاصره شده و ویران شده فرا گرفته است.»

از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد موضع خود در قبال رژیم تروریستی اسرائیل دچار اختلاف نظر شده‌اند و این امر مانع از اتخاذ موضعی واحد یا برداشتن گام‌های عملی برای توقف جنگ توسط این اتحادیه شده است.

ماه گذشته، ریبرا اعلام کرد که آوارگی و کشتار در غزه «به نظر می‌رسد نسل‌کشی باشد»، که اولین اتهام مستقیم از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا بود.

در همین زمینه، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، دیروز هشدار داد که استاندارد‌های دوگانه اتخاذ شده توسط کشور‌های غربی، به ویژه در برخورد با تجاوز اسرائیل به غزه در مقایسه با جنگ اوکراین، جایگاه بین‌المللی اروپا را به خطر می‌اندازد.

منبع: المیادین