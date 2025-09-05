یک منبع کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ در جلسه آنلاین خود با سران اروپا از آنها خواسته است که خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رهبران اروپایی خواست خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

یک منبع کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، روز پنجشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت که ترامپ به صورت آنلاین از دفتر خود در کاخ سفید در جلسه «ائتلاف مشتاقان» که برای حمایت از اوکراین به دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و تعدادی از رهبران اروپایی تشکیل شده بود، شرکت کرد.

ترامپ خاطرنشان کرد که روسیه در یک سال ۱.۱ میلیارد یورو از فروش سوخت به اتحادیه اروپا درآمد داشته است و تأکید کرد که اروپا باید خرید نفت روسیه را که به تأمین مالی جنگ کمک می‌کند، متوقف کند.

به گفته همین منبع، ترامپ همچنین تأکید کرد که سران اروپایی باید بر چین که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی روسیه کمک می‌کند، فشار اقتصادی وارد کنند.

«ائتلاف مشتاقان» یک گروه بین‌المللی است که پس از اجلاسی که در مارس گذشته در لندن برگزار شد، اعلام شد. در این اجلاس، رهبران اروپایی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برای بحث در مورد سازوکار‌های ارتقای صلح در اوکراین گرد هم آمدند.

هدف این اتحاد «بازدارندگی از تجاوز روسیه علیه اوکراین» و ایجاد صلح پایدار در منطقه است. مسکو این ابتکار عمل را رد کرد و معتقد بود که این طرح به جای دستیابی به صلح بین دو کشور، جنگ را طولانی‌تر می‌کند.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی به همسایه خود اوکراین را آغاز کرده و خواستار آن شده است که کی‌یف عضویت خود در نهاد‌های نظامی غربی را به عنوان شرط پایان دادن به این حمله کنار بگذارد. کی‌یف این اقدام را «دخالت» در امور داخلی خود می‌داند.

منبع: آناتولی