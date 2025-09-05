یک منبع کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ در جلسه آنلاین خود با سران اروپا از آنها خواسته است که خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رهبران اروپایی خواست خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

یک منبع کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، روز پنجشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت که ترامپ به صورت آنلاین از دفتر خود در کاخ سفید در جلسه «ائتلاف مشتاقان» که برای حمایت از اوکراین به دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و تعدادی از رهبران اروپایی تشکیل شده بود، شرکت کرد.

ترامپ خاطرنشان کرد که روسیه در یک سال ۱.۱ میلیارد یورو از فروش سوخت به اتحادیه اروپا درآمد داشته است و تأکید کرد که اروپا باید خرید نفت روسیه را که به تأمین مالی جنگ کمک می‌کند، متوقف کند.

به گفته همین منبع، ترامپ همچنین تأکید کرد که سران اروپایی باید بر چین که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی روسیه کمک می‌کند، فشار اقتصادی وارد کنند.

«ائتلاف مشتاقان» یک گروه بین‌المللی است که پس از اجلاسی که در مارس گذشته در لندن برگزار شد، اعلام شد. در این اجلاس، رهبران اروپایی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برای بحث در مورد سازوکار‌های ارتقای صلح در اوکراین گرد هم آمدند.

هدف این اتحاد «بازدارندگی از تجاوز روسیه علیه اوکراین» و ایجاد صلح پایدار در منطقه است. مسکو این ابتکار عمل را رد کرد و معتقد بود که این طرح به جای دستیابی به صلح بین دو کشور، جنگ را طولانی‌تر می‌کند.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه حمله نظامی به همسایه خود اوکراین را آغاز کرده و خواستار آن شده است که کی‌یف عضویت خود در نهاد‌های نظامی غربی را به عنوان شرط پایان دادن به این حمله کنار بگذارد. کی‌یف این اقدام را «دخالت» در امور داخلی خود می‌داند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نفت روسیه ، آمریکا و اروپا
خبرهای مرتبط
هشدار مجارستان و اسلواکی درباره قطع جریان نفت پس از حمله اوکراین
صرفه‌جویی ۱۲.۶ میلیارد دلاری هند با خرید نفت روسیه
نفت روسیه برای هند ارزان‌تر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقوع زلزله مهیب در کنر افغانستان
پاسخ چین به ترامپ: توطئه علیه آمریکا؟ نه!
مکرون: ضمانت‌های امنیتی اوکراین آماده است
هشدار هند به پاکستان درباره احتمال سیل در رودخانه سوتلج
شاعر و نویسنده افغانستانی‌ درگذشت
ارتش یمن: هر قطره خون شهیدان آتشی در جان متجاوزان می‌شود
ایتالیا: به اوکراین نیرویی اعزام نخواهیم کرد
زلزله در کنر افغانستان؛ عراقچی تسلیت گفت
تشکر از همسایه خوب و مهربان؛ ایران نخستین یاریگر زلزله‌زدگان افغانستان + تصاویر
حذف افغانستان از رقابت های کافا ۲۰۲۵
آخرین اخبار
آمریکا کاهش تدریجی کمک‌های امنیتی به شرق اروپا را آغاز می‌کند
ترامپ از اروپا خواست خرید نفت روسیه را متوقف کند
بلژیک به‌دنبال ممنوعیت ورود دو وزیر اسرائیلی به کل حوزه شنگن
تحریم آمریکا علیه ۳ نهاد فلسطینی در غزه
اعتراف مقام اروپایی به بی‌عملی اتحادیه اروپا در قبال غزه
تاکید کیم جونگ اون بر گسترش روابط با چین
اتهام‌زنی نتانیاهو به مصر
زلزله ۶.۱ ریشتری مجددا شرق افغانستان را لرزاند
شاعر و نویسنده افغانستانی‌ درگذشت
حذف افغانستان از رقابت های کافا ۲۰۲۵
زلزله در کنر افغانستان؛ عراقچی تسلیت گفت
تشکر از همسایه خوب و مهربان؛ ایران نخستین یاریگر زلزله‌زدگان افغانستان + تصاویر
وقوع زلزله مهیب در کنر افغانستان
هشدار روسیه به اروپا درخصوص مسیر منتهی به سقوط
دیدار فرستاده ویژه کاخ سفید با مقامات قطری در پاریس
انتقاد آلبانیزه درباه حمایت انگلیس از اسرائیل
ادعای ارتش رژیم اسرائیل درباره کنترل حدود نیمی از شهر غزه
هشدار شورای اروپا نسبت به خطرات اخراج مهاجران به کشور‌های ثالث
زلنسکی: با ترامپ درباره تحریم روسیه گفت‌و‌گو کردیم
ایتالیا: به اوکراین نیرویی اعزام نخواهیم کرد
سید الحوثی: نقشه اسرائیل محدود به فلسطین نخواهد شد
سودان جنوبی: هیچ درخواستی برای اسکان فلسطینیان دریافت نکرده‌ایم
مکرون: ضمانت‌های امنیتی اوکراین آماده است
روسیه: تلاش اروپا برای انزوای مسکو معکوس جواب داد
هشدار هند به پاکستان درباره احتمال سیل در رودخانه سوتلج
ترامپ: پوتین و زلنسکی هنوز برای صلح آماده نیستند
پاپ لئو چهاردهم در دیدار با هرتزوگ خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شد
پاسخ چین به ترامپ: توطئه علیه آمریکا؟ نه!
ارتش یمن: هر قطره خون شهیدان آتشی در جان متجاوزان می‌شود
پوتین و ترامپ برای بهبود روابط توافق کردند