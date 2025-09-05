باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران در گفتگ با خبرنگاران در ارومیه و در تشریح دستاورد‌های اولین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، نقره، گوهرسنگ‌ها و ماشین‌آلات و صنایع ارومیه اظهار کرد: ایران در زمینه تولید مصنوعات در جهان جزو هفت کشور برتراست با این حال در زمینه صادرات بدلایل مشخص جایگاه مناسب ندارد.

سیدحجت شفایی با انتقاد از برخی تصمیمات دولت مردان در حوزه طلا افزود: برخی تصمیمات و سیاست‌های اشتباه که همچنان هم ادامه دارد، صادرات مصنوعات را کاهش داده است و جایگاه ایران را به کشورهایی، چون ترکیه واگذار کرده است بطوریکه ترکیه در سال گذشته بیش از ۷۰۰ تن و ایران تنها ۴۰۰ کیلو صادرات در این زمینه داشته است.

وی ادامه داد: برخی سیاست‌ها، چون تبدیل طلا به صنعت لوکس و سرمایه‌داری، ایجاد پلتفرم‌های طلا بدون پشتوانه و واگذاری ۷۶ تن سکه به مردم در نیمه دوم سال ۹۶ که همچنان هم ادامه دارد، صنعت طلای کشور را دچار چالش کرده است.

شفایی با اشاره به اینکه باید با تخلفات در صنعت طلا به ویژه فروش طلای آب شده و شمش به غیر از فعالان در چرخه تولید تا عرضه و پلمب سکه که متأسفانه بستری جهت تقلب، تخلف و فساد است، به شکل قانونی برخورد شود افزود: با ایجاد واحدهای تصفیه و پالایش طلا بساط طلای آب شده در کشور برچیده می شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ هزار واحد صنفی در حوزه طلا و جواهر در کشور فعالیت می کنند، اضافه کرد: تولید طلا در کشور سالانه بطور میانگین ۱۰ تا ۱۲ تن شمش طلاست که بعد تولید در بورس عرضه می‌شود.

استقبال از نمایشگاه طلا و جواهر ارومیه فراتر از انتظار

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه هم در این نشست به خبرنگاران گفت: وجود معادن غنی طلا در استان آذربایجان‌غربی فرصت ارزشمندی برای این استان ایجاد کرده است.

قاسم کریمی، افزود: برای توسعه صنعت طلا و جواهر در استان آذربایجان غربی و بنا به وجود پتانسیل‌های موجود در استان به دنبال کسب جایگاه و سهم برای استان آذربایجان‌غربی بالاخص از ایمیدرو هستیم.

وی خاطر نشان کرد: اخذ مجوز و راه‌اندازی گمرک تخصصی صادرات طلا و برپایی اولین نمایشگاه طلا و جواهرات در استان و تکمیل زنجیره در این حوزه در راستای تبدیل استان آذربایجان‌غربی به هاب صادراتی طلا و جواهرات از دیگر برنامه‌هاییست که در این بخش در حال انجام است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه به استقبال بی نظیر از نمایشگاه طلا و جواهر استان در ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: استقبال از این نمایشگاه فراتر از انتظار بود به طور ظرفیت هتل ها و اماکن اقامتی ارومیه پر شده است.

آذربایجان‌غربی بهترین هاب تجاری طلا و جواهر کشور

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران و رییس پایانه صادراتی گوهرسنگ ها و فلزات گرانبها در نشست خبری مشترک متولیان امر نمایشگاه طلا در محل اتاق بازرگانی ارومیه گفت: آذربایجان‌غربی به لحاظ ظرفیت های مرزی، بهترین هاب برای ورود و خروج طلا و سنگ های قیمتی است.

هومن زنگنه ادامه داد: نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر ارومیه میزان توانمندی‌های مدیران ارشد اجرایی و ظرفیت های ارزشمند استان در حوزه طلا و جواهر را نشان داد.

بازدید بیش از ۵۰ هزار نفر از نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر ارومیه

رییس اتحادیه طلا، جواهر و ساعت ارومیه نیز گفت: اولین نمایشگاه طلا و جواهرات ارومیه یکی از اتفاقاتی بود که در راستای توسعه این صنعت در استان انجام گرفت و شاهد استقبال پرشور علاقمندان این صنعت در دو روز برگزاری نمایشگاه صورت گرفت که فراتر از انتظارات ما بود.

حسین داننده با اشاره به پیش‌بینی افزایش بازدید علاقمندان در روز‌های آینده خاطر نشان کرد: در طی دو روز، تفاهم نامه‌هایی با اتاق اصناف استان آذربایجان‌غربی و شهرستان ارومیه و اتحادیه طلای دیالا و اربیل عراق منعقد شد.

داننده درخصوص استقبال کم بخش ساعت در نمایشگاه گفت: بدلیل برگزاری نمایشگاه یک روز بعد از نمایشگاه تهران برخی شرکت‌ها و واحد‌ها بخصوص در حوزه ساعت میسر نشد با این حال نخستین دوره نمایشگاه با همراهی قابل توجهی همراه شد.

رییس اتحادیه طلا، جواهر و ساعت ارومیه ادامه داد: آذربایجان‌غربی در حوزه مصرف طلا جزو ۳ استان برتر کشور است ضمن اینکه در بین ۵ شهر مطرح کشور در حوزه تولید و تامین، ارومیه در حال نزدیک شدن به این جمع است.

وی خاطر نشان کرد: در چند سال رشد طلاسازی بوضوح دیده شده و استان آذربایجان‌غربی جزو اولین استان‌های دارای کنسرسیوم‌های مهارتی و صادراتی است.

نخستین نمایشگاه طلا و جواهر ارومیه نمره قبولی گرفت