لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی ویدئویی از برخورد گشت تعزیرات در راستای فروش لاستیک‌های فرسوده خودرو به عنوان در حد نو در یکی از واحد‌های صنفی منتشر شد، با توجه به اینکه این امر می‌تواند تبعات زیادی داشته و جان آدم‌ها را به مخاطره بیندازد با رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن موتور و پنچرگیران تهران به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه آمده است:

محمدرضا آل‌سارا رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن موتور و پنچرگیران تهران درباره فروش لاستیک‌های دست دوم به اسم لاستیک‌های نو و در حد نو در بازار اظهار کرد: اینکه لاستیک‌های دست دوم را به اسم لاستیک نو بفروشند تایید نمی‌کنیم، اما فروش لاستیک کهنه به خودی خود مشکلی ندارد.

وی با اشاره به بازیافت لاستیک‌های کارکرده، توضیح داد: لاستیک‌های استفاده شده مواد اولیه کارخانه‌های روکش هستند و اگر لاستیک‌های کهنه نباشند این کارخانه‌ها اصلا نمی‌توانند روکش تولید کنند. همچنین برای عدوات کشاورزی هم از بازیافت همین لاستیک‌های‌کهنه استفاده می‌شود.

آل‌سارا با بیان اینکه خرید و فروش لاستیک کهنه خلاف قانون نیست، تصریح کرد: باید این موضوع را اعلام کنم که بازیافت لاستیک‌های کهنه به تولید کشور کمک می‌کند و ممنوعیت برای فروش آنها نیست.

همچنین طی روز‌های اخیر اخباری مبنی بر تعدد روغن موتور‌های تقلبی منتشر شد که عنوان شده بود در برخی تعویض روغنی‌های سطح شهر، ظرف‌های برند‌های معتبر با روغن‌های تقلبی (فله‌ای و بی‌کیفیت) پر می‌شوند و به نام محصول اصلی با همان قیمت محصولات اصلی به فروش می‌رسند که در همین زمینه عباس سماواتی - رئیس اسبق اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران - در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: سال‌ها است که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در زمان بنده هم مکاتبات لازم را انجام دادیم، اما ترتیب اثر ندادند، چون افرادی که این کار را می‌کنند مافیا هستند. پول‌های زیادی گیر آنها می‌آید و قیمت‌ها هم خیلی بالا رفته که تولید روغن مشابه برای آنها سود زیادی به دنبال دارد.

این موضوع را از رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن موتور و پنجرگیران پیگیر شدیم که وی در خصوص زمان تعیین تکلیف موضوع روغن موتور‌های تقلبی موجود در بازار گفت که در حال کارشناسی هستیم و قطعا گزارش کاملی را پس از تحقیقات خود ارائه خواهیم کرد. سعی می‌کنیم تا هفته آینده مسئله را رسیدگی کنیم.

منبع: ایسنا