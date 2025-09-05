باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره، حمدان در ادامه تأکید کرد: فشار زمان تنها بر طرف فلسطینی وارد نمی‌شود، بلکه در سایه فضای بین‌المللی کنونی، اسرائیل نیز به‌شدت زیر فشار قرار دارد.

این اظهارات حمدان درحالی مطرح شده که رژیم صهیونیستی علاوه بر این که به لحاظ بین المللی زیر فشار قرار داد که به جنگ غزه پایان دهد، بلکه به لحاظ داخلی نیز برای بازگشت اسیران اسرائیلی که مقدمه آن توقف جنگ است، به شدت در فشار است.

همزمان با اعلام ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در مورد آغاز عملیات «ارابه‌های گدعون ۲»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حماس باید فورا" همه ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را آزاد کند.

رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: به حماس می‌گویم فوراً همه ۲۰ اسیر را آزاد کند، نه ۲ یا ۵ یا ۷ نفر را. اگر این کار انجام شود، شرایط به سرعت تغییر خواهد کرد و موضوع پایان می‌یابد.

منبع: ایرنا