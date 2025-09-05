باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه ۱۲ اسرائیل به زمان این پیشنهاد و دیگر جزییات آن اشاره‌ای نکرده است.

این گمانه زنی‌ها درحالی مطرح می‌شود که هنوز یک سال از زمان وزارت جنگ یسرائیل کاتس وزیر جنگ کنونی و جایگزینی وی به جای یوآو گالانت در ۱۵ آبان ماه سال گذشته نمی‌گذرد.

به نظر می‌رسد که نتانیاهو با این اقدام به دنبال قربانی دیگری است تا شکست‌های مداوم خود در جبهه غزه و ناکامی در برابر حملات دقیق انصارالله را به گردن آن بیندازد.

کوهن از سال ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۲۱ به مدت ۵ سال رئیس موساد بود که این دوران ۶ ماه دیگر نیز تمدید شد و در نهایت در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

منبع: ایرنا