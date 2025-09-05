یوسی کوهن رئیس پیشین موساد (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل) فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به وی پیشنهاد داده وزارت جنگ این رژیم را بر عهده بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه ۱۲ اسرائیل به زمان این پیشنهاد و دیگر جزییات آن اشاره‌ای نکرده است.

این گمانه زنی‌ها درحالی مطرح می‌شود که هنوز یک سال از زمان وزارت جنگ یسرائیل کاتس وزیر جنگ کنونی و جایگزینی وی به جای یوآو گالانت در ۱۵ آبان ماه سال گذشته نمی‌گذرد.

به نظر می‌رسد که نتانیاهو با این اقدام به دنبال قربانی دیگری است تا شکست‌های مداوم خود در جبهه غزه و ناکامی در برابر حملات دقیق انصارالله را به گردن آن بیندازد.

کوهن از سال ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۲۱ به مدت ۵ سال رئیس موساد بود که این دوران ۶ ماه دیگر نیز تمدید شد و در نهایت در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: موساد ، وزیر جنگ اسرائیل ، کابینه نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اینقدر با تهدیدای تو خالی ابروی اسرائیل رو برد که میخوان عوضش کنن
۰
۰
پاسخ دادن
