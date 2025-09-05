باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در حال تغییر نام «وزارت دفاع» (Department of Defense) به «وزارت جنگ» (Department of War) است و اصرار دارد که این تغییر نام، تصویری قدرتمندتر را منتقل خواهد کرد.
در حالی که نام رسمی این وزارتخانه در قانون تصویب شده، ترامپ در یک فرمان اجرایی، استفاده از این عنوان جدید را به عنوان «عنوان ثانویه» توسط دولت خود مجاز اعلام کرده است.
بر اساس سند کاخ سفید، مقامات دفاعی مجاز هستند از «عنوانهای ثانویه مانند "وزیر جنگ" (Secretary of War) ... در مکاتبات رسمی، ارتباطات عمومی، زمینههای تشریفاتی و اسناد غیرقانونی در قوه مجریه» استفاده کنند.
بلافاصله مشخص نشد که ترامپ برنامه دارد چه زمانی این فرمان را امضا کند، اما برنامه زمانبندی عمومی او برای روز جمعه حاکی از آن بود که او بعدازظهر فرمانهای اجرایی امضا خواهد کرد و همچنین در اتاق بیضیشکل (کاخ سفید) بیانیهای صادر خواهد کرد.
ترامپ، که یک توسعهدهنده املاک با مهارت در بازاریابی است، در هفتههای اخر بارها گفته بود که در حال بررسی چنین تغییری است.
اواخر ماه گذشته، این جمهوریخواه ۷۹ ساله ادعا کرد که عنوان وزارت دفاع، بیش از حد «دفاعی» است.
او در ۲۵ اوت به خبرنگاران گفت: «وزارت جنگ» نامی بود که وقتی جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم را بردیم و همه چیز را بردیم، داشتیم.
بر اساس سند کاخ سفید، این تغییر نام «پیام قویتری از آمادگی و عزم راسخ» منتقل میکند.
وزارت جنگ که در روزهای اولیه استقلال ایالات متحده تأسیس شد، به طور تاریخی بر نیروهای زمینی این کشور نظارت داشت.
یک دولت سازمان یافته پس از جنگ جهانی دوم، آن را همراه با نیروی دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده تحت «سازمان نظامی ملی» (National Military Establishment) متحد کرد که در سال ۱۹۴۹ به «وزارت دفاع» تغییر نام یافت.
سند کاخ سفید میگوید: «بازگرداندن نام "وزارت جنگ"، تمرکز این وزارتخانه را بر منافع ملی ما متمرکزتر کرده و به دشمنان/رقبا آمادگی آمریکا برای جنگ برای تأمین منافعش را سیگنال میدهد.»
این حرکت، آخرین بازسازی اساسی در پنتاگون از زمانی است ترامپ در ماه ژانویه قدرت را به دست گرفت و «پیت هگست» (Pete Hegseth)، مجری سابق فاکس نیوز، را به ریاست این وزارتخانه عظیم منصوب کرد.
هگست، که یک کهنهسرباز جنگ است، بارها از تلاش برای احیای «روحیه جنگاوری» در این وزارتخانه تمجید کرده و دولتهای پیشین را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
هگست بهطور قابل توجه در پی اخراج سربازان تراجنسیتی از ارتش و تغییر نام پایگاههایی که به سربازان کنفدراسیون احترام میگذاشتند، به نامهای اصلیشان بوده است؛ این پایگاهها تحت ریاست جمهوری جو بایدن، رئیسجمهور سابق، تغییر نام داده بودند.
در حالی که فرمان ترامپ ممکن است توسط رئیسجمهور آینده لغو شود، سند کاخ سفید گفت که این فرمان «به وزیر جنگ دستور میدهد تا اقدامات لازم، از جمله اقدامات قانونی و اجرایی مورد نیاز برای تغییر دائمی نام» این وزارتخانه را توصیه کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه (AFP)