آیین اختتامیه نمایشگاه نقاشی ،  با محوریت کودکان وجنگ(جنگ ۱۲روزه)درمحوطه  اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خوی برگزارشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده- علی مقدم سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: باید به هنرمندان نگاه ویژه ای داشته باشیم و بستر فرهنگی هنری را در این شهرستان برای پرورش هنرمندان آماده نماییم.

وی هدف از برپایی نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان ایجاد انگيزه برای این سن و سال دانست و افزود : تا هنر و زحمت آنان دیده شود و بدانند که می‌توانند با تداوم تلاش‌های هنری خود در آینده در این زمینه به نتیجه خوبی برسند.

لازم به توضیح است که ، نمایشگاه نقاشی رسام به مدیریت سجودی هنرمند نقاش شهرستان خوی با نمایش بیش از ۲۰۰ اثر چشم‌نواز با همکاری و حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوی، از هشتم شهریور ماه بمدت هفت روز در گالری مجتمع فرهنگی این اداره در معرض دید عموم قرار گرفت.

درپایان مراسم ۱۴۰ نفر از کودکان ونوجوانان هنرمندبه همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.