سخنگوی کرملین، طبق اظهاراتی که توسط رسانه‌های دولتی روسیه منتشر شد، گفت که کشورهای غربی نمی‌توانند امنیت اوکراین را تضمین کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز جمعه اعلام کرد که تضمین‌های امنیتی برای اوکراین نمی‌تواند توسط نیرو‌های نظامی خارجی تأمین شود و قبل از برگزاری یک نشست در سطح بالا یا عالی‌ترین سطح بین مسکو و کی‌یف برای حل مناقشه در اوکراین، کار زیادی باید انجام شود.

روز پنجشنبه، ۲۶ کشور متعهد شدند که تضمین‌های امنیتی پس از جنگ را برای اوکراین فراهم کنند که شامل یک نیروی بین‌المللی در خشکی، دریا و هوا خواهد بود.

دیمیتری پسکوف در حاشیه «مجمع اقتصادی شرق» در شهر ولادی‌وستوک به خبرگزاری دولتی «ریا نووستی» روسیه گفت: «آیا تضمین‌های امنیتی اوکراین می‌تواند توسط نیرو‌های نظامی خارجی، به‌ویژه اروپایی و آمریکایی، تأمین و ارائه شود؟ قطعاً نه، این امکان‌پذیر نیست. این نمی‌تواند به عنوان یک تضمین امنیتی برای اوکراین باشد که برای کشور ما قابل قبول باشد.»

وی افزود که ضمانت‌های امنیتی باید در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد و باید هم برای اوکراین و هم برای روسیه اعمال شود.

علیرغم تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای یافتن راه‌حلی برای این مناقشه، به نظر می‌رسد جنگ روسیه و اوکراین  پایانی در چشم‌انداز ندارد.

پسکوف همچنین به «ریا نووستی» گفت که تمامی تضمین‌های امنیتی لازم برای اوکراین در مفاد توافق‌های حاصل شده در مذاکرات صلح استانبول در سال ۲۰۲۲ گنجانده شده است.

در چارچوب توافق استانبول، اوکراین می‌بایست آرزوی پیوستن به ناتو را رها کرده و وضعیت بی‌طرف و عاری از سلاح هسته‌ای را اتخاذ کند. در ازای آن، امنیت اوکراین توسط ایالات متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه تضمین می‌شد.

پسکوف همچنین به «ریا نووستی» گفت که مسکو از سطح فعلی نمایندگان حاضر در مذاکرات بین روسیه و اوکراین راضی است.

وی گفت: «قبل از ملاقات در سطح بالا یا عالی، حجم عظیمی از کار، باید انجام شود تا مسائل جزئی، مسائل کوچک فنی حل شود که در کنار هم کل فرآیند حل‌وفصل را تشکیل می‌دهند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت روسیه ، جنگ روسیه و اوکراین ، تضمین امنیتی
