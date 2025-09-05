کارمند وزارت خارجه آمریکا به جرم فروش اطلاعات دفاعی محرمانه به ۴ سال زندان محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک کارمند وزارت امور خارجه این کشور روز پنجشنبه به دلیل توطئه برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات دفاع ملی به افرادی که ادعا می شود برای دولت چین کار می‌کنند، به چهار سال حبس محکوم شد.

مایکل شنا، ۴۲ ساله از اسکندریه، ویرجینیا، در ستاد وزارت امور خارجه در واشنگتن کار می‌کرد. وزارت دادگستری گفت که او دارای مجوز امنیتی سطح فوق محرمانه «Top Secret» بود و به اطلاعات تا سطح محرمانه«Secret» دسترسی داشت.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای گفت که شنا از آوریل ۲۰۲۲ با افرادی که از طریق پلتفرم‌های مختلف به صورت آنلاین ملاقات کرده بود، ارتباط برقرار کرد و اطلاعات حساس دولت آمریکا را در ازای پول در اختیار آنان قرار داد.

وزارت دادگستری گفت که دو نفر از این افراد خود را به عنوان کارمند شرکت‌های مشاوره بین‌المللی معرفی کردند. این وزارتخانه افزود که شنا با این اعتقاد که آنان از طرف دولت چین کار می‌کنند، رابطه خود با آنها را ادامه داد.

دادستان‌ها گفتند که در اوت ۲۰۲۴، شنا در یک هتل در پرو با فردی ملاقات کرد که ۱۰،۰۰۰ دلار و یک تلفن همراه به او داد که قرار بود از آن برای دریافت وظایف و انتقال اطلاعات استفاده کند.

به گفته دادستان‌ها، در اکتبر ۲۰۲۴، شنا در محل کار خود از تلفن همراهی که در پرو دریافت کرده بود استفاده کرد تا حداقل چهار سند طبقه‌بندی‌شده را که حاوی اطلاعات دفاع ملی و در سطح «محرمانه» (Secret) بودند، عکس بگیرد و انتقال دهد.

وزارت دادگستری گفت که فیلم‌های نظارتی، شنا را در فوریه امسال در حالی نشان می‌دهد که دوباره از آن تلفن همراه برای عکس‌برداری از هفت سند که با عنوان «محرمانه» علامت‌گذاری شده و حاوی اطلاعات دفاع ملی بودند، استفاده می‌کند. این وزارتخانه افزود که مأموران اف بی آی قبل از اینکه او بتواند آن اسناد را انتقال دهد، تلفن را توقیف و او را دستگیر کردند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جاسوس آمریکایی ، دولت چین
