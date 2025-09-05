باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره وام‌های اشتغال‌زایی گفت: این وام‌ها می‌تواند به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه منجر به ایجاد امید و انگیزه شود و برای طبقات پایین جامعه به‌عنوان محرکی جهت ایجاد شغل در مناطق محروم و شهرستان‌ها عمل کند.

نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس بیان کرد: در این زمینه نقش نهادهای عمومی همچون بنیاد برکت، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان در حمایت از پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی بسیار مهم و اثرگذار است.

این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه مشاغل خرد در توسعه اقتصادی جوامع اظهار کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که اشتغال و تولید از طریق صنایع کوچک و مشاغل خانگی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود به‌ویژه آنکه درآمدهای خرد، بستر تأمین معاش گروه‌هایی از مردم را فراهم می‌آورد که امکان اشتغال در بنگاه‌های بزرگ یا دستگاه‌های اداری را ندارند.

هاشمی اضافه کرد: چنین افرادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خوداشتغالی، هم نیازهای شخصی و خانوادگی خود را تأمین می‌کنند و هم موجب ایجاد درآمد در حد توان و نیاز برای خود و اطرافیانشان می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: برخی از این افراد نیز با برخورداری از شرایط و توانمندی‌های لازم، می‌توانند در آینده فعالیت‌های اقتصادی بزرگ‌تری را راه‌اندازی کنند به همین دلیل توسعه مشاغل خرد و اشتغال‌های کوچک امری اجتناب‌ناپذیر است و لازمه تحقق آن، اختصاص منابع اعتباری مناسب است.

نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت در قانون بودجه سال جاری به این ضرورت توجه داشته و در قالب تبصره ۱۸ منابع اعتباری لازم را پیش‌بینی کرده‌اند. این اعتبارات با نرخ سود پایین و شرایط تسهیل‌شده در نظر گرفته شده و هدف از آن حمایت از ایجاد اشتغال در مقیاس خرد و خانگی است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: هرچند اجرای این مصوبه هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و مراحل استانی آن در حال بررسی و اجرا است، اما انتظار می‌رود با تسریع در روند تخصیص منابع، زمینه رونق مشاغل خانگی و خرد در مناطق مختلف کشور فراهم شود.

هاشمی تأکید کرد: در صورت تحقق این مهم، مردمی که فاقد شغل و درآمد پایدار هستند می‌توانند از این مسیر به فرصت‌های شغلی جدید دست یابند و درآمدی متناسب با نیازهای اولیه خود کسب کنند. این فرایند علاوه بر ارتقای سطح رفاه اجتماعی، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها و شکستن چرخه فقر خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیامدهای مثبت این سیاست گفت: توسعه مشاغل خرد روستایی نه‌تنها می‌تواند روند مهاجرت از روستاها به شهرها را متوقف کند، بلکه حتی زمینه بازگشت معکوس جمعیت به روستاها را نیز فراهم می‌آورد چون رونق مشاغل خانگی و خرد در مناطق محروم افزون بر ایجاد اشتغال پایدار، بستری برای شکوفایی کسب‌وکارهای محلی، تثبیت جمعیت روستایی و در نهایت تحقق شعار سال خواهد بود.