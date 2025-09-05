مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۸ فقره دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز به مساحت ۷۳ هزار متر مربع در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هوشمند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۸ فقره دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز به مساحت ۷۳ هزار متر مربع در روستا‌های سلیاکتی، گنج یاب و ایزدشهر این شهرستان خبر داد و گفت:این اقدام در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته است.

او افزود: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هرگونه ساخت و ساز و دیوارکشی در این اراضی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

هوشمند از کشاورزان و مالکان اراضی کشاورزی خواست قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز یا تغییر کاربری، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

اجرای این عملیات با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی و انتظامی انجام شد.