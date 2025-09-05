باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کتی هوچول»، فرماندار ایالت نیویورک، و گروه‌های مدافع مهاجران روز پنجشنبه اعلام کردند که ده‌ها نفر در بخش‌هایی از این ایالت پس از حملات مأموران فدرال اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به شهر‌های «کیتو» و «فولتون» بازداشت شدند.

هوچول در بیانیه‌ای که از سوی دفترش منتشر شد، گفت: «از حملات امروزه ICE در کیتو و فولتون که در جریان آن بیش از ۴۰ بزرگسال بازداشت شدند - از جمله والدین حداقل یک دوجین کودک که در معرض خطر بازگشت از مدرسه به خانه‌ای خالی هستند - به شدت خشمگینم.»

در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سازمان مهاجرت و گمرک (ICE) به نیروی محرکه علیه مهاجران تبدیل شده که با بودجه بی‌سابقه و اختیارات جدید برای انجام حملات تقویت شده است.

ترامپ گفته است که قصد دارد «بدترینِ بدترین» مجرمان را اخراج کند، اما آمار ICE نشان دهنده افزایش بازداشت افراد غیرمجرم است.

گروه مدافع مهاجران «Rural & Migrant Ministry» در فیسبوک اعلام کرد که پس از حمله ICE به یک کارخانه تولید مواد غذایی به نام «Nutrition Bar Confectioners» در روستای کیتو، بیش از ۷۰ کارگر دستگیر شدند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از شاهدان، آمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۷۰ نفر عنوان کرد. این روزنامه نوشت که به نظر می‌رسد این حمله به کارخانه تولید خوراکی، یکی از بزرگترین حملات به محیط‌های کاری در نیویورک از زمان آغاز اقدام شدید ترامپ پس از به قدرت رسیدنش بوده است.

هوچول افزود: «برای من کاملاً روشن است: نیویورک با دولت فدرال برای امن‌سازی مرزهایمان و اخراج مجرمان خشونت‌طلب همکاری خواهد کرد، اما هرگز شاهد این نخواهیم بود که مأموران نقاب‌دار ICE خانواده‌ها را از هم جدا کنند و کودکان را رها نمایند.»

به نقل از نیویورک تایمز، «مارک اشمیت» ۷۰ ساله، مالک اصلی کارخانه Nutrition Bar Confectioners، گفته است که تمامی کارگرانش مدارک قانونی برای کار در ایالات متحده را داشته‌اند و این عملیات «اضافی و بیش از حد» بوده است.

به نقل از رسانه‌ها، یک سخنگوی تحقیقات امنیت داخلی ICE گفته است که این اقدام بخشی از «اقدامات اجرایی مجاز توسط دادگاه» بوده است.

این سخنگو در بیانیه‌ای که در Spectrum News ۱ منتشر شد، گفت: «اگرچه در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد این تحقیق جنایی خاص که در جریان است بیشتر اظهارنظر کنیم، اما تحقیقات امنیت داخلی ICE همچنان متعهد به حمایت از حقوق کارگران و حفظ قوانین ایالات متحده است.»

جزئیات مربوط به حمله در فولتون که هوچول به آن اشاره کرد بلافاصله در دسترس نبود، اما فرماندار گفت که چنین اقداماتی نیویورک را امن‌تر نخواهد کرد.

فرماندار نیویورک افزود: «کاری که آنها کردند، متلاشی کردن خانواده‌های سخت‌کوشی بود که فقط سعی دارند در اینجا زندگی خود را بسازند.»

منبع: نیویورک تایمز