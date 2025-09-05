معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی در تهران تا پایان سال جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه چهار پروژه عمرانی مهم در شهر تهران افتتاح شد گفت: این پروژهها شامل تقاطع غیرهمسطح میدان فتح، تقاطع جنتآباد، پروژه باغستان و دوربرگردان زیرسطحی بزرگراه شهید چمران هستند که جزء پروژههای اولویتدار و تاثیرگذار شهری محسوب میشوند.
شعبانی با اشاره به تاثیر این پروژهها بر ترافیک شهری، گفت: این چهار پروژه عمرانی ۲۴ کیلومتر کاهش مسیر به همراه دارد که نقش مهمی در روانسازی ترافیک و صرفهجویی در زمان شهروندان خواهد داشت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین به برنامههای آتی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری ۳۰ پروژه عمرانی دیگر نیز به بهرهبرداری خواهد رسید و تا پایان این دوره از مدیریت شهری، تعداد تقاطعهای اصلاح شده به ۶۰ عدد میرسد که این پروژه (میدان فتح) پنجاهمین مورد است.
وی با تاکید بر اهمیت این پروژهها، به ویژه پروژه میدان فتح، گفت: این چهار پروژه تقریباً ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه اجرایی داشتهاند؛ پروژه میدان فتح که ۱۲ سال پیش متوقف شده و به نوعی خاک میخورد، در این دوره پس از سه سال تلاش همکاران ما به بهرهبرداری رسید.
شعبانی ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه و نیم آینده و تا پایان مهرماه، بقیه اجزای این پروژه نیز تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
معاون شهردار تهران در ادامه به وضعیت نگهداری از پلهای فلزی تهران اشاره کرد و گفت: پلهایی نظیر حافظ و کالج نیاز به اصلاح روکش آسفالت دارند و مقاومت پلهای فلزی اساساً نیازمند تعمیر و نگهداری دائمی است؛ از نظر خوردگی و لرزهگیرهایی که زیر آنها استفاده شده است. این عملیات به صورت روتین و مستمر انجام میشود.