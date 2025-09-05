رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۵۸ هزارمیلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت بیش از ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت و ۸ همت مابقی مانده است، اما اختلاف نظری در بحث بیمه اجباری میان وزارت جهاد، سازمان هدفمندی، سازمان مدیریت وجود دارد.

ایمانی ادامه داد: در ابتدای فصل براساس قانون بودجه اعلام کردند که بیمه فراگیر و اجباری باید شود و کشاورزان زیربار نرفتند و گندم خود را به بازرگانی دولتی تحویل دادند، اما اکنون اعلام می کنند که ازای گندم آبی و گندم دیم رقمی از مبلغ گندم کشاورزان کسر می کنند، درحالیکه این امر خلاف قانون است چراکه برگ بیمه ای فروخته نشده و کشاورز هم برمبنای شرایط منطقه آیتم های بیمه را انتخاب نکرده است و با پیگیری های مکرر بدنبال حل موضوع هستیم.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به روند کند خرید و تحویل گندم به سیلوها بعید است که میزان خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن برسد‌.