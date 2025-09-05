باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا حسن‌بوذری، معاون مهندسی و تعمیرات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا شهریورماه سال جاری ضمن انجام بررسی‌های کامل بدنه (Fuselage)، هر سه ارابه فرود هواپیما A319 تعویض و چک شده است. با توجه به ساعات و سیکل پروازی، این چک جزء چک‌های سنگین محسوب می‌شود و علاوه بر بدنه، بال‌ها، موتور‌ها و ارابه فرود، سایر اجزای هواپیما نیز به‌طور کامل تحت بازبینی قرار گرفته‌اند. تاکنون حدود ۷۰ درصد از کار به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود در مدت یک هفته آینده این هواپیما آماده پرواز شود.

معاون مهندسی و تعمیرات هما در توضیح فعالیت‌های آشیانه شماره یک افزود: انواع هواپیما‌های پهن‌پیکر و بدنه باریک از جمله بوئینگ، ایرباس و ATR در این آشیانه تحت چک‌های مختلف قرار می‌گیرند. مدت زمان انجام چک نیز بسته به نوع آن متفاوت است؛ برای مثال، A Check معمولاً حدود یک هفته زمان می‌برد، اما چک‌های سنگین‌تر همچون C Check و S Check، که شامل بازبینی جزئیات بیشتر و استفاده گسترده از تست‌های غیرمخرب (NDT) هستند، ممکن است بین یک تا دو ماه زمان ببرد.

او ادامه داد: در هواپیما‌های بزرگی مانند بوئینگ ۷۴۷، به دلیل تعداد بیشتر موتور‌ها و ارابه‌های فرود، زمان بیشتری صرف چک می‌شود.

حسن‌بوذری در پایان درباره مسیر‌های پروازی این نوع هواپیما گفت: این هواپیما‌ها برای پرواز‌های منطقه‌ای بسیار مقرون‌به‌صرفه و سودآور هستند.