باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه روز جمعه اعلام کرد که یک هواپیمای باری حاوی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرده است. این اقدام پس از زلزله قدرتمند هفته گذشته صورت گرفته که به گفته مقامات، دست‌کم ۲۲۰۰ نفر را کشته است.

این فاجعه، یک بحران بشردوستانه از پیش شدید را عمیق‌تر کرده است. برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده، تمایلی به ارائه کمک به این کشور تحت حاکمیت طالبان ندارند.

مسکو اوایل امسال اولین کشوری بود که به طور رسمی دولت طالبان را پس از به دست گیری قدرت در سال ۲۰۲۱ به رسمیت شناخت.

وزارت شرایط اضطراری روسیه گفت که ۲۰ تن مواد غذایی برای افراد آسیب‌دیده از زلزله به کابل تحویل داده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی افزود: «طی دستور رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، ارسال محموله دوم کمک‌های بشردوستانه در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است.»

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد که خدمات بهداشتی محلی «تحت فشار بسیار زیاد» قرار دارند و با کمبود ملزومات ترومای پزشکی، دارو و پرسنل مواجه هستند.

«فیلیپو گراندی»، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، گفت که این زلزله «بیش از ۵۰۰،۰۰۰ نفر را در شرق افغانستان تحت تأثیر قرار داده است.»

قطع کمک‌های خارجی ایالات متحده به این کشور در ژانویه امسال، سازمان‌های امدادی را تحت فشار قرار داده که پیش از این نیز با کاهش بودجه برای افغانستان مواجه بودند.

منبع: خبرگزاری فرانسه