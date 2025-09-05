باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا گفت: استفاده از اینورترهای هیبریدی در نیروگاههای خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.
به گفته حسینی، صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس میتوانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایهگذاران میتوانند از مسیرهای متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز به فروش برق خود اقدام نمایند.
حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری میتوانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه کرده و به فروش رسانند.
وی تصریح کرد: براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قراردادهای مربوطه حذف خواهد شد.
وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا در پایان تاکید کرد: ساتبا و شرکتهای توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.