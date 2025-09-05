با ابلاغ رسمی ساتبا و در صورت استفاده اینورتر‌های هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری، صاحبان این نوع نیروگاه‌های انشعابی هنگام قطع برق می‌توانند از برق تولیدی نیروگاه خود استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا گفت: استفاده از اینورتر‌های هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی، صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیر‌های متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز به فروش برق خود اقدام نمایند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه کرده و به فروش رسانند.

وی تصریح کرد: براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قرارداد‌های مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا در پایان تاکید کرد: ساتبا و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بس کنید دیگه هر روز آب و برق قطع میکنید خسته کردید مردم رو
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد مهدوی
۱۳:۲۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مسخرش رو در اوردید به جای بحث در مورد رفع قطعی برق هر چه سریعتر دارید با منت برای یه عده محدود که نیروگاه خورشیدی دارن راهکار ارائه می دید؟
هر روز کلی ضربه داره به مردم وارد میشه بدبختی اینه که کنار برو هم نیستید همش می گید تقصیر اونه و ما استعفا نمی دیم
۴
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بله این اینورترها سی تا ۵۰ میلیون قیمتشونه
۴
۲۱
پاسخ دادن
